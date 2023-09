Filha de Paul Walker, relembra aniversário do pai que faria 50 anos: 'Sinto sua falta todos os dias'

Paul Walker completaria 50 anos nesta terça-feira, 12. Meadow fez uma homenagem para ele em suas redes sociais

Meadow Walker foi às redes sociais nesta terça-feira, 12, para lembrar o aniversário de seu pai, Paul Walker. A modelo lembrou uma foto antiga em que aparece com o ator e escreveu uma homenagem carinhosa lembrando a data em que o astro da franquia ‘Velozes e Furiosos’ completaria 50 anos se ainda estivesse vivo.

"Feliz aniversário para meu anjo da guarda. Obrigada por seu amor, orientação, amizade, luz do sol e por me criar para ver toda a beleza do mundo. Você é a alma mais gentil, humilde, generosa e carinhosa que conheço”, começou a mensagem.

A modelo continua dizendo a falta que o pai faz: “Você me ensinou desde muito jovem a sempre tratar a todos com respeito, a fazer o bem e a cuidar do nosso planeta. Eu te amo e sinto sua falta todos os dias", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

Em maio deste ano, a jovem publicou uma foto sua em um set de filmagens para anunciar que fará uma participação especial no 10º filme da franquia “Velozes e Furiosos”.

“Uma prévia da minha participação especial em ‘Velozes e Furiosos 10’. O primeiro filme foi lançado quando eu tinha um ano de idade. Eu cresci no set assistindo meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Chris e outros nos monitores. Graças ao meu pai, nasci na família ‘Velozes e Furiosos’. Não acredito que agora vou estar lá também, com aqueles que estiveram por perto para me ver crescer”, disse ela na postagem.

Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, após um acidente trágico que levou à pausa das gravações do sétimo filme da franquia. O ator que estava acompanhado de seu amigo, Roger Rodas, sofreu um acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia.

Os dois morreram instantaneamente após o veículo colidir com um poste e pegar fogo, de acordo com informações do portal Terra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

Irmão de Paul Walker relembra morte do ator quase 10 anos depois do acidente

Prestes a completar 10 anos da trágica morte de Paul Walker, astro de Velozes e Furiosos, o irmão da estrela de Hollywood, Cody Walker, se emocionou ao relembrá-lo. "Ele desempenhou um papel muito importante na minha vida. Ele é 15 anos mais velho do que eu. Meus pais se separaram quando eu estava no ensino médio, então foi uma grande influência na minha vida. Sabe como é, eu viajava muito com ele, ele me levava embora", contou Cody.