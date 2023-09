Filha de MC Loma completa um ano de vida e ganha declaração: 'Melhor versão'

A cantora MC Loma celebra um ano da filha, Melanie, com declaração emocionante nas redes sociais

A cantora MC Loma emocionou seus seguidores nas redes sociais ao celebrar o primeiro aniversário de sua filha Melanie, neste sábado, 09. Com palavras carinhosas e cheias de amor, a artista de 20 anos compartilhou seu sentimento profundo pela maternidade e a incrível jornada que começou há um ano.

"Janeiro de 2022, foi o dia que descobri que você estava junto comigo e que eu nunca mais iria me sentir ou estar sozinha. Você ainda é muito pequena pra entender e ver esse texto, mas um dia quando estiver maior vai ver e vai sentir que foi feito com muito amor...", começou MC Loma.

Antes da chegada de sua filha, MC Loma revelou ter ansiado por alguém para amar incondicionalmente e compartilhar momentos especiais. No entanto, ela não tinha ideia de que Deus lhe enviaria um anjo tão especial. "Antes de você existir na minha vida, eu sempre orava e pedia a Deus alguém pra amar incondicionalmente, dividir a vida comigo e compartilhar momentos lindos e alegres, mas mal sabia que ele iria me enviar um anjo".

A cantora faz questão de ressaltar a alegria que Melanie traz para sua vida: "Você cura e restaura todo o meu coração, quando eu peço um abraço pra você e você vem bem pequeninha com a maior felicidade do mundo, mesmo não entendendo nada e me abraça, meu mundo para e eu me sinto protegida, amada".

MC Loma compartilhou como sua filha trouxe luz para sua vida e a fez enxergar o mundo de uma maneira totalmente nova: "Você me tirou de uma escuridão, trouxe cor para o meu mundo, me fez enxergar a vida com outros olhos. Você é a razão da minha felicidade e da minha vida, sou grata a Deus por ter me concedido você, você é minha melhor versão", escreveu MC Loma.

A cantora concluiu sua emocionante declaração de aniversário com uma promessa de amor eterno: "Mamãe vai estar sempre aqui com você e nunca vai soltar sua mão, sei que já fiz muitas escolhas e coisas erradas, mas não duvido nunca que você foi a coisa mais certa que já me aconteceu".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Santos 🐟 (@mclomaofficial)

Por que MC Loma nunca revelou a identidade do pai de sua filha

Desde que anunciou a gravidez, MC Loma já deixou os seguidores avisados que não tinha planos para expor o pai da criança - até então, sob a justificativa de que ele é anônimo e queria preservar a intimidade.