Filha de Kim Kardashian e Kanye West irá lançar produtos para cuidados com a pele

North West, filha de Kim Kardashian e Kanye West, lançará linha de produtos para cuidar da pele

Segundo o site de notícias estadunidense TMZ, a filha da socialite e empresária Kim Kardashian (42) e do rapper e produtor Kanye West (45), North West (9), pode se tornar a primeira criança a ter uma linha própria de produtos para cuidados com a pele. Os boatos de que a linha de beleza da jovem sairia do papel começaram pois sua mãe registrou novas marcas em seu nome.

De acordo com a postagem do tablóide de fofocas, Kim registrou quatro novas marcas no nome de North, incluindo uma que cobre uma linha de produtos para a pele que pode incluir soros faciais, fragrâncias, óleos faciais e géis de banho. Algumas informações contidas no registro, a marca abrange “preparações para a pele não medicinais, hidratantes para a pele, loções para a pele, cremes para a pele, produtos de limpeza para a pele”.

Além disso, conta com “soros para a pele, óleos faciais, óleos corporais, géis de banho, banho de espuma, pós corporais, cosméticos, fragrâncias, preparações para os cuidados dos cabelos”. Já outro pedido de marca permite que a filha da socialite lance sua própria linha de brinquedo, que podem abranger “figuras de brinquedo, acessórios para bonecas, bonecas, brinquedos de desenho, brinquedos infantis, brinquedos de ação mecânica, conjuntos de brinquedos para figuras de ação, brinquedos macios de escultura, brinquedos de banho”, de acordo com o jornal The Sun U.S.

Outros produtos que podem envolver o nome de North West incluem “brinquedos educativos para crianças para desenvolver habilidades motoras finas e cognitivas, brinquedos musicais, comida de brinquedo, panelas de brinquedo, academias de ginástica para bebês, bolas de playground e bolas esportivas”.