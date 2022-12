Filha de Flávia Alessandra esbanja corpaço ao posar de maiô cavadinho: "Herdou a beleza da mãe!"

Giulia Costa, a filha de Flávia Alessandra, arrancou suspiros da web ao exibir corpão em peça minúscula

Giulia Costa (22), a herdeira de Flávia Alessandra (48) e do apresentador Otaviano Costa (49), deu o que falar na web nesta terça-feira, 13. Isso porque ela deixou os internautas encantados ao posar belíssima.

Em seu feed oficial do Instagram, a filha da atriz compartilhou uma foto especial onde aparece em um cenário paradisíaco segurando em seus braços a cachorinha da família, usando um maiô branco canelado, sem alças.

Diante da vista paradisíaca, Giulia Costa esbanjou formosura ao exibir a cinturinha, o decote e ainda a beleza de seu rosto. "Eu e Lola no paraíso", escreveu ela na legenda.

Os fãs ficaram admirados e elogiaram a garota nos comentários. "Herdou a beleza da mãe", afirmou um. "Ai que lindeza essas fotos", disse outra. "Coisinhas lindaasss", reagiu uma terceira fã.

DESABAFO

Recentemente, Giulia Costa desabafou e contou que ficou chateada ao ser comparada por uma internauta com sua mãe a atriz Flavia Alessandra quando era mais jovem, e pediu para que ela emagrecesse.

"Mulher tu tá muito inchada. Teu corpo pede uma dieta, uma reeducação alimentar. Tua mãe tão linda e tu nessa gordura horrível", escreveu a seguidora.

Giulia expôs a crítica e desabafou nos stories do seu perfil no Instagram. "De fato eu tenho muito mais gente legal, do bem, bacana porque eu acho que a gente atrai o que a gente emana, mas eu vou mentir se eu disser que eu me afeta sabe... quando a gente lê isso. Óbvio que afeta e é muito ruim", disse ela