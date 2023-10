Filha de Fátima Bernardes inaugura novo lar com festa ao lado das amigas

Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes, começou a morar sozinha e inaugurou seu novo lar com uma festinha íntima; confira!

Na última sexta-feira, 13, Bia Bonemer, filha do ex-casal de jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, revelou que se mudou da casa da mãe aos 25 anos. A gêmea de Laura e Vinícius foi a última filha a sair da casa dos pais e dar mais um passo em sua vida adulta.

E para celebrar essa nova conquista, a influenciadora digital e designer organizou uma festa íntima para inaugurar seu novo lar. Bia convidou as amigas para conhecer seu novo apartamento. Em vídeo compartilhado em seu Instagram nesta terça-feira, 17, ela mostrou um pouco como foi a celebração.

Por meio de um vídeo, a morena mostrou suas amigas na entrada de sua casa, onde elas apareceram com diversas guloseimas e drinks para curtirem a noite. Ao final do vídeo, todas elas apareceram juntinhas, aproveitando para conversar e rir muito no sofá.

"Começando com o pé direito", escreveu Bia na legenda da publicação. E seus seguidores não deixaram de celebrar essa conquista com ela nos comentários. "Tomara que tenham tirado o sapato", brincou o namorado de sua mãe, Túlio Gadêlha. "Casinha nova e muito amor", escreveu uma das amigas. "Não aceito menos que isso quando morar sozinha", disse fã. "Que você seja muito feliz", desejou outro.

Confira o vídeo:

Os detalhes do apartamento de Bia Bonemer

Ao anunciar sua saída da casa da mãe, Fátima Bernardes, a influenciadora digital Bia Bonemerdecidiu mostrar detalhes de seu novo apartamento aos seus seguidores. Em selfie compartilhada no novo lar, ela mostrou um pouco da decoração sofisticada do lugar.

A sala de estar do imóvel é integrada com a sala de jantar e a cozinha. O ambiente segue tons neutros nos móveis e nas paredes, e a cozinha conta com península com o fogão embutido. Ela também conta com a companhia de sua cachorrinha, Flora, que dividirá o apartamento com ela.