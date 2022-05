Filha de Claudia Leitte usa mesma camiseta que a cantora e esbanja fofura

Cantora Claudia Leitte compartilhou fotos com a família e encantou ao surgir combinando roupa com a caçula

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 10h54

A cantora Claudia Leitte (41) encantou ao compartilhar fotos de sua família!

Neste domingo, 15, assim como outros famosos a artista celebrou o Dia da Família com cliques inéditos da sua.

Ao lado da filha caçula, Bela (2), Claudia Leitte surgiu usando a mesma camiseta e explodiu o fofurômetro. No outro registro, ela apareceu com o marido, Márcio Pedreira (42), e os filhos, Davi (13) e Rafael (9).

"Eu e Bela fazendo “legenda viva” da foto ao lado! OBRIGADA, JESUS, pela minha #Família. As fotos quase nunca saem boas com todos juntos, mas é a melhor coisa que o Senhor poderia me dar!", falou a artista.

"Guarda-nos de todo mal e à cada família que este post alcançar. Ps1. Davi não quer tirar mais fotos porque é adolescente. Ps2. Rafa faz careta em todas porque copia Davi da perspectiva do universo “Robloxeano” dele. PS3. Bela é tipo eu… exibida e bagunceira. PS4. Meu marido é reservado, mas fica lindo em qualquer ângulo", comentou sobre a bagunça que os herdeiros fazem para tirar foto.

Ainda nos últimos dias, Claudia Leitte impressionou ao aparecer magérrima em um vestido de crochê todo recortado.

Claudia Leitte encanta com fotos da família; confira: