Figurinista da Globo entrega bastidores e revela nova era: 'Produções verdes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marina Sanvicente, figurinista da Globo, revelou como emissora foi do glamour a produções verdes

Marina Sanvicente, que começou carreira de figurinista no Domingão do Faustão, retomou o posto em programas da Globo em fevereiro deste ano, após dois anos longe da emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, a estilista entregou bastidores e revelou como a rede de televisão foi do glamour a produções verdes em nova era.

"Hoje, sinto que uma preocupação da Globo são as produções verdes, que estão implementado agora. A gente [figurinistas] precisa trabalhar com tecidos sustentáveis, garimpar em brechós e ter um olhar para esse lado ambiental", compartilhou a figurinista da Globo .

"Ter essa assinatura mais sustentável no figurino e em tudo é uma novidade para a televisão, que é um reflexo do que a sociedade está vivendo e vice-versa. Acredito muito que a gente trabalha com aquilo que o público precisa, quer e sente", acrescentou Marina Sanvicente .

Com história na emissora, a figurinista relembrou sua primeira passagem pela Globo: "Comecei na televisão no Domingão do Faustão, a convite dele, para fazer [o figurino de] todo o programa. A gente tinha alguns quadros, então eram vários programas dentro de um só, desde vestir as bailarinas até os artistas e convidados. Foi uma história, fiquei seis anos lá e devo muito ao Fausto, que sempre acreditou em mim".

"Era uma época de muito glamour, não se olhava tanto para o dinheiro ou quanto as coisas custavam, era outro tempo. A gente comprava tecidos caríssimos e fazia coisas mais rebuscadas. A Globo começou a mudar a mentalidade e eu peguei bem essa mudança. A gente começou a ter uma verba de quanto poderia gastar, então mudou a cronologia, pensávamos primeiro no que tinha e no que ficaria viável", revelou sobre o período.

