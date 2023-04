Fernando Zor relata drama após misturar medicação com álcool: "Dias difíceis"

Fernando Zor relata drama e volta às pressas para o Brasil; cantor fez alerta após passar muito mal em voo

Em um relato corajoso, o cantor sertanejo Fernando Zor contou aos seguidores que está enfrentando um momento muito difícil. Ele precisou ser hospitalizado quando estava a caminho de Vancouver, no Canadá, onde encontraria a família.

"Foram dias difíceis. Tinha uma viagem marcada para Vancouver, onde ia encontrar minha família", disse ele ainda abatido e se recuperando do susto. "Aconteceram coisas que precisei voltar para casa. Coisas sérias. E eu queria contar isso para você", afirmou o cantor.

Usando medicação controlada, ele acabou consumindo bebida alcoólica. "Durante esse voo, na primeira escala em Houston, eu fiz uso de bebida alcoólica. Tem um tempo que eu tomo remédio para dormir, o Zolpidem", continuou Fernando. "Eu acabei tendo uma crise de ansiedade bem forte, que eu não conseguia entrar no segundo voo. Não sou de chorar, então foi algo que me espantou muito. Me deu uma crise de choro", disse.

Fernando então retornou às pressas ao Brasil e passou por exames " Fiquei fazendo um detox para tirar esse medicamento, que eu faço uso há um bom tempo. Estou fazendo um tratamento ", avisou ele. "Sei que às vezes é receitado, mas ele se torna um vício. Eu também estava tomando o remédio durante o dia, estava virando uma coisa... O remédio é uma droga, você acaba viciando", disse ele ainda abatido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Zor (@fernando)

REATARAM

Na madrugada desta quinta-feira, 23, Maiara e Fernando Zor surgiram em clima de romance nos bastidores da gravação do DVD da cantora Mari Fernandez em São Paulo. No camarim, os dois foram fotografados juntos e aproveitaram para trocar beijos apaixonados na frente dos fotógrafos de plantão.

Vale lembrar que os dois reataram o namoro há pouco tempo e pela 11ª vez. Eles vivem um relacionamento entre idas e vindas há alguns anos, e agora estão juntos novamente e não escondem a paixão que existe entre eles.