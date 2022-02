Fernando Zor comove ao falar sobre tratamento delicado da mãe: ''Não está sendo fácil''

O cantor sertanejo Fernando falou sobre a saúde da mãe, dona Filomena, ao prestar uma homenagem no aniversário dela

Fernando Zor(37) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe.

Nesta quarta-feira, 16, dona Filomena Zor completou mais um ano de vida, e o cantor sertanejo aproveitou para fazer um desabafo sobre o problema de saúde que ela está passando.

Sem dar muitos detalhes, Fernando contou que o tratamento da matriarca é delicado, mas afirmou que está confiante em relação à recuperação dela. "Sei que nos últimos meses não está sendo fácil pra você mãe, pois esta passando por um tratamento muito delicado, mas a senhora é forte, guerreira, e não mede esforços pra nos tranquilizar de que está tudo bem! Graças a Deus está indo super bem e logo logo tudo volta ao normal!", afirmou.

O artista ainda disse que a fé de dona Filomena é uma grande inspiração. "Mãe a sua fé move montanhas e eu devo muito a senhora por ter passado noite e noites rezando por mim, rezando pela minha carreira e minha vida! Agora quem está em oração por você somos nós, e já deu tudo certo!", acrescentou.

Fernando comoveu os seguidores ao contar uma conversa que teve com a mãe. "Hoje você me olhou e disse: pensei que não iria estar aqui pra comemorar mais um aniversário com você meu filho, pois é mãe, aqui estamos porque Deus permitiu e dará muitos anos de comemoração. Comemoração a sua vida e de toda nossa família! FELIZ ANIVERSÁRIO DONA FILOMENA que Deus continue te mantendo forte assim! Nos te amamos muito mãe!", declarou ele, finalizando a homenagem.

Os fãs deixaram mensagens positivas nos comentários. "Parabéns, dona Filomena. Muita saúde", disse uma seguidora. "Melhoras, que Deus te dê a cura… Parabéns, dona Filomena", escreveu outra. "Feliz aniversário, dona Filomena. Já deu tudo certo", falou mais uma.

