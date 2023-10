Fernanda Rodrigues desmente fake news e abre o jogo sobre sonho de maternidade

Fernanda Rodrigues falou sobre criação dos filhos durante entrevista com Evelyn Regly

Fernanda Rodrigues (43) vai estrear em seu primeiro podcast como a próxima convidada do Vaca Cast, comandado por Evelyn Regly (39), que vai ao ar na próxima terça-feira, 24. De acordo com informações obtidas com exclusividade pela CARAS Brasil, durante a entrevista, a atriz desmentiu fake news, falou sobre criação dos filhos e abriu o jogo sobre sonho de maternidade.

Mãe de Luiza (13) e Bento (6), Fernanda Rodrigues encara, atualmente, a fase da adolescência da filha e abriu o jogo sobre ser mãe durante o período. A atriz contou que os herdeiros se parecem com ela, mas entregou as diferenças de criar um menino e uma menina e ainda falou sobre controlar a exposição dos pequenos na internet. Quando foi sua vez de passar pela juventade, a artista entregou que deu trabalho para sua mãe e aproveitou para relembrar a infância durante a entrevista.

Com carreira mirim que começou aos três anos, a atriz ficou conhecida nas telinhas desde pequena. Fernanda Rodrigues entregou que, enquanto ainda estudava na escola, ela passava o recreio dando autógrafos para colegas. Ao relembrar a repercussão durante o período, a artista afirmou que recebeu muito suporte da mãe .

Apesar da carreira recheada com mais de 20 novelas, a artista contou que precisou desacelerar a vida prosissional para dar lugar a outro sonho: o de ser mãe . A paixão foi tanta que, posteriormente, ela até criou um blog de maternidade, o Cheguei ao Mundo, e falou sobre ele durante a entrevista à Evelyn Regly.

Leia também: Antes de noivo, Fernanda Paes Leme teve oito namorados; saiba quem são eles

Há alguns anos, Fernanda Rodrigues foi alvo de uma fake news que repercute até hoje em sua vida. Na época, a atriz foi passar férias em Portugal e foi divulgado que ela teria deixado o Brasil para mudar para o país. Sem nunca ter deixado as terras brasileiras, a artista quis deixar claro a falsidade da notícia e explicou que ainda sente os efeitos de sua repercussão, como contou Evelyn Regly com exclusividade à CARAS Brasil.

"Chegou a ser engraçado. Ela falou: 'A gente vai colocar o título do podcast de 'Fernanda Rodrigues nunca morou em Portugal', porque é uma coisa que todo mundo acha e todas as entrevistas que ela vai, todo mundo pergunta. Ela falou que agora era a oportunidade dela desmentir isso, porque isso foi uma grande fake news que inventaram na época. Tudo bem que ela casou lá, mas não sei como as pessoas inventaram isso", compartilhou a apresentadora do Vaca Cast.