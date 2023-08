Fernanda Paes Leme mostra detalhes da reforma do apartamento da mãe

Após presentear a mãe com um novo lar, Fernanda Paes Leme mostra o antes e depois da reforma do apartamento; confira os detalhes!

Nesta terça-feira, 29, a apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme dividiu com seus seguidores a realização de um novo sonho. A comandante do podcast Quem Pode, Pod mostrou todos os detalhes da reforma do apartamento que presenteou sua mãe, Maria do Carmo.

Em seu Instagram, a famosa compartilhou o antes e depois do imóvel, que passou por uma repaginada total para receber a mãe de Fernanda. O apartamento ganhou nova pintura, além de móveis planejados novinhos e muito estilosos.

A dupla apareceu curtindo todos os detalhes do local e aproveitaram para mostrar a decoração luxuosa de pertinho. "O antes e depois que adulto gosta! Muitos de vocês acompanharam por aqui o dia em que dei esse apartamento de presente pra minha mãe, @necapaesleme. De lá pra cá, alguns parceiros ajudaram a transformar esse sonho em algo muito mais especial. Obrigada!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se impressionaram com a transformação. "Que lindo", disparou a atriz Maisa Silva."Que demais Fê", disse o ator e cantor Thiago Martins."Uauuuuuu", escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. "Nossa ficou lindooooo! Vou lá tomar um café com a @necapaesleme", comentou a atriz Fernanda Rodrigues.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme adota cachorrinho de Giovanna Lancellotti

No início de agosto, Fernanda Paes Leme encheu as redes sociais de fofura ao mostrar o mais novo membro de sua família. Isso porque a apresentadora adotou um dos filhotes da cachorrinha de sua amiga, a atriz Giovanna Lancellotti.

A famosa publicou cliques ao lado do novo pet ao lado de Lancellotti e o namorado dela, o empresário Gabriel David. Na legenda, ela revelou que o cachorrinho será adotado por seu pai, o jornalista e comentarista Álvaro José.

"Como lidar com tanta fofura?! O novo integrante da família Paes Leme, o novo parceiro do meu pai, Álvaro José, se despedindo da Giovanna e do Gabriel. Ele ainda não tem nome, se quiserem sugerir pro meu papito, comenta aí", escreveu Fe em sua publicação.