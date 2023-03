Fernanda Brum desabafa sobre fogo no avião: 'Achei que ia morrer'

A cantora gospel Fernanda Brum emociona ao revelar como se sentiu ao ver o avião pegando fogo no ar: 'Eu pedi para não doer'

A cantora gospel Fernanda Brum enfrentou um momento de tensão durante um voo nos Estados Unidos nesta semana. O avião em que ela e o marido estavam pegou fogo em uma das turbinas e precisou fazer um pouso de emergência pouco depois da decolagem. Nas redes sociais, ela contou sobre o susto. Agora, a estrela falou com o programa Fofocalizando, do SBT, sobre o que passou em sua cabeça na hora em que viu o fogo na aeronave.

“Nessa hora que vi o fogo achei realmente que ia morrer. O importante é que 'eu estou salva, com Jesus'. Tive um momento de muita paz nesse tempo de oração com Deus. A única coisa foi que eu pedi para não doer, pois sabia que ia morrer. Estou em choque ainda”, afirmou ela.

“Foi muito triste, muito severo, algo que deixaa gente pensando na vida, que é um sopro, passa muito rápido. A gente tem que estar com Jesus o tempo todo, não pode ter uma vida sem propósito. Naquele momento o que importava para mim era se eu estava salva em Jesus Cristo”, completou.

Brum contou que viu o fogo pela janela do avião. “Pude ver pela minha janela a luz do fogo da turbina. Começaram a gritar 'fire, fire'. A aeromoça avisou o piloto, que conseguiu voltar e voar com apenas uma turbina. Ele teve muito sangue frio para pousar o avião”, contou.

Por fim, ela contou que acredita que viveu um milagre. “Com certeza. Não só na minha vida, mas de todos que estavam ali comigo. Deus teve misericórdia de toda aquela tripulação. Deus tem planos para casa um deles”, disse.

Simone revela susto em viagem de avião

A cantora Simone Mendes relembrou uma história de quando enfrentou um perrengue durante uma viagem de avião. Em entrevista no programa The Noite, de Danilo Gentili, no SBT, ela contou que já enfrentou situações assustadoras na rotina de viagens para shows.

Simone relembrou um problema que enfrentou em um voo. “Já aconteceu acidente com ônibus, já aconteceu da tampa do combustível do jato o cara não fechar e, no ar, soltar e começar a sair uma fumaça. Aí você imagina ‘deu ruim. Jesus, sou tão jovem’. Desesperador, achei que ia morrer. Você começa a pedir misericórdia", relembrou.