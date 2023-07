Felipe Theodoro faz declaração para marido e abre o jogo sobre relação com álcool

Durante o especial CARAS Inverno, Felipe Theodoro se declarou para marido, com quem vive romance há quatro anos

Felipe Theodoro (24) foi um dos convidados para o CARAS Inverno deste ano. Durante um jogo de "eu nunca" no especial em Campos do Jordão, o influenciador abriu o jogo sobre relação com álcool e ainda se declarou para o marido, com quem vive romance há quatro anos.

"Ele é gentil, carinhoso, único, as atitudes dele... Quem conhece Graubi, sabe. Amor, te amo!", declarou Felipe Theodoro durante o especial CARAS Inverno, em Campos do Jordão. "Às vezes, não tenho tempo para ser romântico, porque a vida é muito corrida", entregou o influenciador.

Felipe Theodoro também destacou as loucuras de amor que já fez pelo marido : "Com o Graubi - sou casado e meu marido é nervoso -, quando tenho pouco tempo entre uma viagem e outra - vou dar um exemplo porque não vou lembrar uma específica - eu estou em São Paulo e só tenho um dia livre. Eu vou ficar um dia com ele e depois volto para trabalhar. Para mim, isso é uma loucura de amor".

Além da vida amorosa, o influenciador também abriu o jogo sobre sua relação com o álcool durante o jogo de "eu nunca". "O que acontece: Você, que está ali bebendo e tudo mais, não sente a quatidade de álcool que está ingerindo. Então, quando você se dá conta, já bebeu três ou quatro vezes o nível de álcool que o seu corpo consegue suportar, ou seja, você está chamando o urubu de meu louro", compartilhou Felipe Theodoro.

"Cada um tem seu tipo de PT, mas, por exemplo, com o tipo que eu tenho, gosto muito de dançar e conversar com o povo", destacou o influenciador, que também definiu o tipo como "um PT memorável". Felipe Theodoro garantiu, porém, que os momentos ficaram para trás e que não acontecem atualmente: "Não tem como, a não ser que seja íntimo, que nem aqui. [Como eu já fiz] não tem mais condição".