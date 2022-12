Felipe Neto é torcedor fanático de Portugal; entenda o por quê!

Influenciador Felipe Neto aparece durante jogos da Seleção Portuguesa comemorando bastante

O influenciador Felipe Neto (34) tem causado curiosidade nos internautas. Acompanhando fielmente Portugal durante a Copa do Mundo no Catar, ele se empolga bastante na torcida pelos europeus. Mas você sabe o porquê disso?

Felipe é filho de uma mulher portuguesa, tendo assim, dupla nacionalidade. Nos jogos de Portugal pelo Mundial de 2022, ele sempre aparece com a camiseta da Seleção Portuguesa, celebrando bastante quando ganham.

Nesta terça-feira, 6, os portugueses ganharam da Suíça de 6 a 1, em partida válida pelas oitavas de final. Sendo assim, eles avançam para as quartas, onde enfrentarão Marrocos, que eliminou uma das favoritas, a Espanha.

Por conta da incrível vitória, Felipe apareceu extremamente eufórico em suas redes sociais, vibrando com a boa fase que os europeus vivem. No Twitter, ele deixou ainda mais claro sua empolgação: “Vamo, p*rra!”, escreveu.

Além disso, ao gravar um dos seis gols da Seleção Portuguesa na partida contra a Suíça, ele grita: “É gol. Eu estava filmando. É do vovô. Eu filme!”, disse, se referindo ao segundo gol, que saiu da cabeça de Pepe, zagueiro de Maceió, que se naturalizou português.

"Treinador de Portugal calou minha boca de maneira deliciosa!!! Como é bom estar errado! Boa, Fernando Santos!! Continuo não gostando do trabalho como um todo, mas hoje está fenomenal", ponderou ele, durante a partida.

