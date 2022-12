Felipe Neto discute na internet com mulher de Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira

Youtuber Felipe Neto troca farpas com Belle Silva, mulher do zagueiro Thiago Silva, após eliminação na Copa do Mundo

O youtuber Felipe Neto (34) não poupou críticas à Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 9, após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. E Belle Silva, mulher do zagueiro e capitão Thiago Silva (38), resolveu bater boca com o influenciador na internet, mandando indiretas e defendendo os jogadores.

Felipe, muito irritado com a eliminação da Seleção Brasileira, se revoltou em seu perfil oficial do Twitter. “Como esses filhos da p*ta tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo faltando três minutos para acabar a prorrogação? Como?”, escreveu o youtuber.

“Esses 'fdp' são os mesmos que te fizeram gritar de alegria há 5 jogos atrás e que te ajudaram quando você estava na merd* em Paris, lembra? Você não respeita os profissionais que fizeram o que podiam pra levar esse hexa, que você certamente comemoraria. Vai procurar a sua turma!!!”, rebateu ela, de forma atravessada.

O influenciador não gostou da cobrança: “Não posso nem ficar p*to e xingar a seleção que vem esposa de jogador me atacar publicamente. 200 milhões de pessoas revoltadas xingando, mas eu que sou o problema”, retrucou.

Mas Belle não aceitou calada. “Com mais de 3 mil comentários, por que só o meu te incomodou? Internet é assim: fala o que quer, ouve o que não quer. Isso vale para todos”, completou a esposa do capitão da Seleção.

Irmã de Neymar Jr apoia o atleta: 'Eu queria te pegar no colo'

Rafaella Santos, influenciadora e irmã de Neymar Jr., apoiou o jogador após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo no Catar."Eu queria te pegar no colo e poder fazer com que todas as suas dores passassem, assim como você fazia comigo. Eu queria poder tirar todos os obstáculos do teu caminho, mas sei que assim nenhuma graça ia ter e você não teria como virar quem você precisa ser. Eu queria poder dizer todas as manhãs que eu te amo infinitamente, mas meu jeito duro e desleixado não me deixa, mas saiba que não há um dia sequer, desde que nos conhecemos, desde o dia que me tornei sua irmã, eu não tenha pensado em você", disse ela.

E completou: "Parece que você sempre esteve pronto pra me amolecer. Você é leve, sensível e doce. Não esquece disso nunca. Se você esquecer, eu te lembro. Eu poderia morar nos teus olhos, só pra te ver sorrir mais de perto, e rir junto com você, numa gargalhada única que nos faria perder a noção do tempo".