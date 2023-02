Felipe Araújo conta sobre a inspiração para novo EP: "resgatei minha essência"

Felipe Araújo contou que as músicas de sofrência e superação novas devem fazer muita gente se identificar com seu novo EP

O cantor Felipe Araújo voltou às raízes sertanejas após se aventurar em misturar seu estilo musical de origem e o pagode. Nesta quinta-feira, 2, às 21h, ele lança seu novo álbum, "Esquenta Dois - Vol.1", com sete faixas e vídeos.

O álbum contará com as músicas "Até Achar Alguém (já lançada)", “Despedida de Sofrimento”, “Minha Felicidade”, “Trair não Vale a Pena", “Volta Aliança pro Dedo”, “Trate Ficante como Ficante” e “Mesmo Medo”.

À Caras, o irmão de Cristiano Araújo contou como foi a preparação do disco. "A gente resolveu resgatar o nosso projeto do 'Esquenta', que a gente gravou em 2018 e que deu super certo. Foi gravado em um bar, tinha toda uma atmosfera. E as músicas eram nessa pegada também. E aí eu trabalhei no ano de 2022 inteiro, compondo, ouvi milhares de músicas de vários compositores do Brasil", relatou.

Ele ainda afirmou que esse novo trabalho tem a ver com onde tudo começou em sua carreira. "É pra resgatar um pouco da minha essência sertaneja. Porque meu último projeto misturava o sertanejo com pagode. A gente tá apostando muito nesse projeto, porque ele é minha cara, tem tudo a ver comigo", afirmou satisfeito.

Ele conta que a música mais marcante deve ser "Despedida do Sofrimento" e explica que a letra pode ser uma inspiração. "Ela fala de uma pessoa que tá passando uma situação de término de relacionamento, tá sofrendo. Mas num certo dia resolve reagir, sair, beber, beijar outras pessoas, mesmo que nesse meio tempo ela chore um pouco, sofra um pouco, mas vai chorar beijando".

Nós perguntamos se ele já tinha passado por uma situação de término dessa e ele garantiu que ele e todo mundo deve ter vivido isso pelo menos uma vez na vida. "A gente tem que desapegar se sabe que não tem mais volta", afirmou.

O cantor do hit 'Atrasadinha' falou sobre a parceria com Mc Hariel na música 'Até Achar Alguém'. Eles se conheceram no clube do Corinthians. "Sou fã dele. É uma baita de um compositor e intérprete", elogiou. Ele ainda garantiu que uma parceria nova vem no segundo volume, mas preferiu guardar segredo por enquanto. "Vai ter uma participação de um cara muito f*da, que a galera gosta muito", garantiu.

Ele ainda dá um último recado para os fãs: "Fiz com muito carinho. É pra ouvir em qualquer lugar, qualquer situação. Tem um pouco de tudo, tem música pra sofrer, pra superar, pra engatar um relacionamento. Acho que a galera vai curtir demais".