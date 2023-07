Faustão fala pela primeira vez sobre sua vida profissional e surpreende: “Alegria”

O apresentador Fausto Silva se manifestou pela primeira vez após saída de seu programa na Band durante evento nos Estados Unidos

Nesta terça-feira, 25, Fausto Silva quebrou o silêncio após sua saída da Band, e consequentemente, seu programa diário no canal. O apresentador foi entrevistado em um evento de UFC e anunciou o status de sua vida profissional.

No evento de MMA em Las Vegas, Faustão conversou com a jornalista Evelyn Rodrigues e anunciou que está aposentado e não pretende voltar às telinhas tão cedo: “Depois de aposentado, minha primeira entrevista tinha que ser onde? Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho, conhecendo e reverenciando a Evelyn, que faz um trabalho extraordinário com os lutadores brasileiros aqui”.

O ex-apresentador do “Domingão do Fautão” ainda rasgou elogios à entrevistadora do canal de UFC: “Eu tenho profunda admiração e respeito pelo trabalho da Evelyn, por ela entrevistar as pessoas na expectativa de uma vitória ou empate. Mas, ao mesmo tempo ela traz a desilusão, quando perde, tem que ter jogo de cintura para se impor como mulher e trazer informação para o telespectador”.

Faustão, que foi acompanhar uma luta entre Holly Holm e a lutadora brasileira Mayra Bueno Silva, também citou seu filho mais novo Rodrigo: “Eu tenho uma família que gosta disso [UFC], principalmente um filho que é apaixonado por jiu-jitsu, o Rodrigo”.

Quem se manifestou recentemente foi o filho mais velho de Faustão, João Guilherme Silva, deu detalhes sobre os bastidores das gravações do programa de seu pai na Band. Para o podcast “PodDelas”, João explicou como era trabalhar com o pai.

O filho do apresentador comentou que o uso de teleprompter no estúdio era proibido: "A maioria dos programas de televisão usam e meu pai não tem lá [no Faustão na Band]. É proibido. É uma lei dele, que não pode ter TP. Ele diz: 'Você tá lendo, não é você'”.

Férias!

Na semana passada, João Guilherme Silva surpreendeu ao surgir novamente em uma viagem de férias ao lado da namorada Schynaider Moura. O jovem e a modelo surgiram juntinhos e com amigos em viagem a Itália.

"Férias com amigos queridos", escreveu o apresentador que assumiu o comando do Faustão na Band com Anne Lotterman após a saída do pai, na legenda da postagem.