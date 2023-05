Fátima Bernardes revela como é ser sogra da namorada do filho: 'Adoro'

Fátima Bernardes abre o jogo sobre como se vê sendo sogra da namorada do filho, Vinicius: 'Não vou competir'

Mãe dos trigêmeos Vinicius,Beatriz e Laura, a apresentadora Fátima Bernardes já é sogra! O filho dela, Vinicius, namora há alguns anos e ela confessou que se vê como uma sogra fácil de lidar e que se dá bem com a nora.

Em entrevista ao programa No Ar, da Rádio Globo, ela contou que não dá trabalho sendo sogra. “Sou supertranquila. Adoro minha nora. As meninas ainda não me apresentaram ninguém. Não tenho nenhum ciúme. Não tem nada melhor que você ver que criou alguém capaz de amar e ser amado. Quero que eles amem muito e sejam amados. Eu não vou competir nunca. O meu lugar é tão difernete de namorado e namorada”, disse ela.

Então, ela comentou sobre o amor em sua própria vida, já que está feliz em seu relacionamento com o político Túlio Gadelha e também no trabalho. “Eu acho que é reflexo do amor de uma forma geral. Tanto do meu pelo Túlio quanto dele por mim como também por um projeto novo. Eu acho que tudo isso motiva a gente. Eu vivo em estado de paixão, de apaixonamento. Eu gosto de estar apaixonada pelo que eu estou fazendo. Eu acho que a gente estar bem emocionalmente com uma pessoa que é sua parceira ajuda”, contou ela.

++ Angélica fala de sua relação com a namorada do filho: 'Sou cheia de regras'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Beatriz Bonemer fala de sua vida amorosa

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemerrevelou que nunca namorou. Em entrevista ao podcast Vibe Boa Podcast, de Lívian Aragão, ela contou detalhes sobre sua vida amorosa e a sua personalidade neste setor da vida. "Nunca namorei. Sou bem difícil. Tenho muita dificuldade em me abrir. É muito difícil me abrir para uma pessoa e confiar nela, porque eu sempre acho que a pessoa tem algum nível de interesse", disse ela, que se definiu: "Sou muito fechada nesse sentido. Sempre fico com o pé atrás".

Então, ela contou que toma a iniciativa em uma relação. "Se eu tiver muito interesse numa pessoa e ela não vir falar comigo, eu vou falar com ela. Não vou deixar passar. O não a gente já tem (risos). Acho que as meninas têm que chegar mais nos meninos, porque eles estão muito lentos atualmente", declarou.