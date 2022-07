Angélica fala de sua relação com a namorada do filho: 'Sou cheia de regras'

Angélica conta se teve ciúmes ao ver o filho mais velho, Joaquim, namorando

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 18h07

A apresentadora Angélica (48) contou sobre sua relação com a nora, que é a namorada do filho mais velho, Joaquim (17). Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), ela contou que se surpreendeu ao não ter ciúme do namoro do herdeiro e disse que tem uma boa relação com a nora.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou.

Então, ela completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

A estrela disse que é simpática com as namoradas dos filhos. “Sento para conversar, troco ideia, são meninas superlegais”, afirmou ela, que ainda contou que o filho do meio, Benício (14), também já namorou.

Angélica e Luciano Huck também são pais de uma menina, Eva, de 9 anos.

Angélica relembra seu namoro com Cesar Filho

També no podcast Quem Pode, Pod, Angélica relembrou o namoro que teve aos 15 anos com o apresentador Cesar Filho, que na época tinha 28.

"Primeiro namoro sério foi com 15, eu tinha 15 e ele tinha 28, perdi minha virgindade com 17, foi um namoro longo pela falta de namoro, ele foi um super namorado, eu não tinha tempo, ele ia nos shows pra me ver", comentou um pouco como foi a relação.

Angélica fez questão de ressaltar como César Filho foi um namorado compreensivo e bem companheiro. "Ele foi muito importante na minha vida, ele segurou uma onda também, porque era uma adolescente famosa que não tinha tempo pra nada, era um amigo, eu não tinha muitos amigos, foi uma pessoa fundamental no meu início de carreira", disse a esposa de Luciano Huck (50).