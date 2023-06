Fátima Bernardes resgata foto em clima junino ao lado do namorado: "Muito divertido"

Em dia de TBT, a apresentadora Fátima Bernardes postou um clique antigo curtindo o São João com Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 22, para dividir com os seguidores um clique ao lado de alguns amigos e também do namorado, o deputado federal Túlio Gadelha.

Em dia de TBT, a jornalista aproveitou para entrar no clima das Festas Juninas e compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece curtindo o São João, usando um vestido típico azul, com detalhes xadrez e com algumas flores.

Na imagem, a amiga de Fátima está vestida de noiva, enquanto Túlio e o outro homem estão ajoelhados, segurando um girassol e um cacto, respectivamente. "#TBT de um São João muito divertido. Esse ano tem mais. Já separei a saia rodada. Quem mais ama as festas juninas?", escreveu a comunicadora na legenda da publicação.

Como Fátima e Túlio moram em estados diferentes, sempre que podem os dois fazem de tudo para ficarem juntos. Para comemorar o Dia dos Namorados deste ano, eles viajaram juntos e a apresentadora do reality The Voice Kids, da Globo, compartilhou algumas fotos em que aparece agarradinha com o amado e celebrou a data.

"A gente comemora como se fosse o Dia dos Namorados sempre que tá junto. O dia de hoje vai ser bem como a nossa vida. Amanhecemos na praia, seguimos pra Recife e depois no fim da tarde pra Brasília. Não importa onde, vamos juntos. Te amo e vale até enfrentar constantemente o medo do avião. Muitos beijos, amor. Viva nós", escreveu ela, que namora há cinco anos com Túlio.

Confira o TBT:

Foto antiga dos trigêmeos

Recentemente, a apresentadora Fátima Bernardes aproveitou para fazer um TBT e recordar uma foto da infância dos trigêmeos, Vinícius, Laura e Beatriz, frutos de seu antigo casamento com o jornalista da Globo, William Bonner.

Em sua rede social, a comunicadora abriu o seu álbum de fotos das antigas para relembrar a época de quando os seus filhos ainda eram crianças. Nas imagens, o trio apareceu em momento de cumplicidade e união, ao surgirem abraçadinhos, há 19 anos atrás. "Sabe aquele dia em que bate uma saudade dos filhos pequenos? Tô nesse dia. #tbt #2004", disse a mamãe coruja na legenda.

