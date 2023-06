Fátima Bernardes surge em clima de romance com o namorado: "Viva nós"

A apresentadora Fátima Bernardes postou uma foto agarradinha com o namorado, Túlio Gadêlha, ao comemorar o Dia dos Namorados

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para fazer uma declaração de amor para o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, com quem está junto há cinco anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a comunicadora, que apresenta o reality The Voice Kids, da Globo, compartilhou uma foto em que aparece agarradinha com o amado e celebrou o Dia dos Namorados, falando sobre a forma que eles comemoram a data.

"A gente comemora como se fosse o Dia dos Namorados sempre que tá junto. O dia de hoje vai ser bem como a nossa vida. Amanhecemos na praia, seguimos pra Recife e depois no fim da tarde pra Brasília. Não importa onde, vamos juntos. Te amo e vale até enfrentar constantemente o medo do avião. Muitos beijos, amor. Viva nós", escreveu Fátima na legenda, que já explicou como lida com seu medo de viajar de avião.

Túlio também fez questão de comemorar a data em suas redes sociais. O político postou um clique ao lado da namorada e se declarou. "Eu, que já te amo tanto, e olhe que ainda nem te amo tudo. #FelizDiaDosNamorados", disse ele.

Fátima e Túlio estão juntos desde 2017. No ano passado, quando completaram cinco anos juntos, ela compartilhou várias fotos do casal durante viagens e passeios e se declarou. "Do primeiro 2 de novembro até agora, foram 5 anos, 60 meses, 1825 dias, 43.800 horas e 2.628.000 minutos. E #cadaminutoimporta. Longe ou perto, juntos. Parabéns pra nós pelos nossos 5 anos, pela forma que encontramos de não deixar esse amor se apagar. Te amo", disse a apresentadora na ocasião.

Confira as publicações de Fátima e Túlio no Dia dos Namorados:

Fátima surpreende ao posar de biquíni

Recentemente, a apresentadora Fátima Bernardes aproveitou o feriadão de Corpus Christi para viajar com o namorado, o político Túlio Gadelha. Os dois foram aproveitar um hotel na beira da praia e apareceram relaxando.

A comunicadora surgiu com biquíni preto e camisa com os botões abertos, deixando à mostra o seu decote poderoso. Além disso, ela completou o visual com óculos escuros e chapéu de palha. "Achei que estava flagrando uma soneca, mas ele estava acordado", disse ela, sobre a pose do namorado na foto.

