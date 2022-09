Fátima Bernardes conta como lida com o medo de andar de avião: "Me ajudam"

A apresentadora Fátima Bernardes citou algumas coisas que faz para ficar mais tranquila na hora de viajar

02/09/2022

Fátima Bernardes (59) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para contar aos seguidores como lida com seu medo de andar de avião.

A apresentadora, que adora viajar, revelou em seu perfil no Instagram que toda vez que precisa viajar de avião faz algumas coisas para ficar mais tranquila, dentre elas, chegar cedo no aeroporto, escolher um lugar na parte da frente da aeronave, ter uma playlist com músicas que a deixa tranquila e um bom livro.

"Não é surpresa pra ninguém aqui que não gosto de andar de avião, mas adoro viajar. Então, só me resta enfrentar", afirmou a artista, que em seguida contou como faz para lidar com o medo. "Algumas coisas me ajudam nessa missão: chegar cedo ao aeroporto pra evitar mais estresse, sentar mais na frente da aeronave e sempre no corredor, ouvir uma playlist que me deixe tranquila durante a decolagem e um livro pra ler", acrescentou.

Fátima ainda contou que mesmo as máscaras não sendo mais obrigatórias nos voos, assim como era durante o período mais grave da pandemia da covid-19, ela prefere viajar usando uma. "Ah… as máscaras não são mais obrigatórias, mas ainda estou apegada a elas", finalizou.

Confira a publicação de Fátima Bernardes sobre o medo de avião:

