Fátima Bernardes recorda foto antiga dos trigêmeos na infância: "Bate uma saudade"

A apresentadora Fátima Bernardes é mãe de Vinícius, Laura e Beatriz, de seu antigo casamento com William Bonner

A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou a tarde desta quinta-feira, 15, para fazer um TBT e recordar uma foto da infância dos trigêmeos, Vinícius, Laura e Beatriz, frutos de seu antigo casamento com o jornalista da Globo, William Bonner.

Em sua rede social, a comunicadora abriu o seu álbum de fotos das antigas para relembrar a época de quando os seus filhos ainda eram crianças. Nas imagens, o trio apareceu em momento de cumplicidade e união, ao surgirem abraçadinhos, há 19 anos atrás. O tempo voa, né!?

"Sabe aquele dia em que bate uma saudade dos filhos pequenos? Tô nesse dia. #tbt #2004", disse a mamãe coruja na legenda, ao expor a saudade que sente da fase de quando são herdeiros eram pequenos.

Os admiradores da família, claro, logo se derreteram pela lembrança: "Que foto especial! Eles continuam lindos", disse uma admiradora. "O tempo passa rápido. Lembro deles pequenos", comentou outra. "Fofura demais! Também tenho saudades dos meus pequenos", destacou uma terceira.

No início da semana, Fátima Bernardesusou as redes sociais no início da semana para fazer uma declaração de amor para o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, com quem está junto há cinco anos.

"A gente comemora como se fosse o Dia dos Namorados sempre que tá junto. O dia de hoje vai ser bem como a nossa vida. Amanhecemos na praia, seguimos pra Recife e depois no fim da tarde pra Brasília. Não importa onde, vamos juntos. Te amo e vale até enfrentar constantemente o medo do avião. Muitos beijos, amor. Viva nós", declarou a estrela.

