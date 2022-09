Fátima Bernardes relembra foto e homenageia a irmã: ''Sempre esperando pelo próximo encontro''

Apresentadora Fátima Bernardes presta homenagem à irmã que mora fora do Brasil, Vânia Bernardes

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 12h50

A apresentadora Fátima Bernardes (59) usou as redes sociais nesta terça-feira, 06, para homenagear sua irmã que mora fora do Brasil.

A jornalista compartilhou uma foto antiga em que aparece ao lado da irmã, Vânia Bernardes, que foi eleita membro titular da Academia Nacional de Farmácia da França, onde mora, e de seus filhos, e fez linda declaração ao comemorar o Dia do Irmão, celebrado no dia 05 de setembro.

"O dia da irmã foi ontem, mas não queria deixar de homenagear a minha", começou escrevendo. "Ela mora fora do Brasil há mais da metade da vida dela e mesmo assim conseguiu ensinar as duas filhas a falar português, a gostar da nossa comida, do nosso jeito. A gente tá sempre esperando pelo próximo encontro", disse Fátima ao legendar a publicação.

Confira a homenagem de Fátima Bernardes para a irmã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se encontram com J. Borges

Recentemente, Fátima Bernardes mostrou um encontro muito especial. Ela está em Pernambuco com o namorado, o deputado Túlio Gadêlha (34), e eles posaram com J. Borges (86), um dos maiores xilógrafos do Brasil. A apresentadora e o amado visitaram o Museu da Xilogravura, em Bezerros, e gravaram um vídeo ao lado do poeta no local. Ao publicar o registro nas redes sociais, a jornalista falou sobre ter sido recebida pelo próprio artista. "J. Borges é sinônimo de xilogravura e cordel. Passando por Bezerros, em Pernambuco, resolvemos visitar o Museu da Xilogravura, só não sabíamos que ele funciona na casa do artista e que seríamos recebidos pelo próprio", revelou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!