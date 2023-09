Fátima Bernardes encanta seguidores com declaração para a filha: "Tão bom"

A apresentadora Fátima Bernardes compartilhou novo clique com sua filha Beatriz Bonner em dia de passeio; confira a foto!

Mãe de trigêmeos, a apresentadora Fátima Bernardes sempre procura aproveitar seus momentos de folga para curtir com os filhos. Nesta quinta-feira, 31, a jornalista compartilhou fotos de um dia mãe e filha ao lado de Beatriz Bonemer, fruto de seu casamento com o apresentador William Bonner.

Em seu Instagram, Fátima apareceu em um dia descontraído com Bia, com direito a passeio no parque de óculos escuros. "Tão bom estarmos juntas em todas as fases da vida", disse a nova apresentadora do programa Assim Como a Gente, do canal GNT.

Nos comentários, seus seguidores celebraram a união de mãe e filha com muito carinho. "Lindasss!! Adoro", disse a cantora Laura Simões, filha da atriz Fabiana Karla."É muito bom, estarmos com os nossos filhos!! Não tem igual!", disse fã. "Que parceria linda", disparou outro. "Ela está cada vez mais parecida com você", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Beatriz Bonner renova o bronzeado com modelito laranja

No último dia 13, a influenciadora digital e designer Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, aproveitou o dia quente no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. Em suas redes sociais, a musa apareceu só de biquini laranja com recortes estratégicos.

Nas fotos compartilhadas em seu Instagram, Bia posou na área externa de uma casa antes de sair para aproveitar o dia de sol ao ar livre. Ela deixou à mostra suas pernas torneadas e a barriga sarada ao caprichar nas poses.

Tanto que a morena foi muito elogiada pelos seus seguidores. “Gata”, disse um fã. “Ai que linda”, declarou outro. “Que perfeição, que deusa!”, afirmou mais um.

Atualmente, Bia Bonemer trabalha como influenciadora digital. No entanto, ela já revelou que gostaria de ser cantora. Há poucos dias, a mãe dela comentou sobre o desejo da filha de entrar para o universo artístico.

"O que ela quiser fazer, desde que se dedique, eu acho que está maravilhoso. Mas ela não assumiu isso para mim, não. Acho que é um desejo que está assumindo para ela mesmo. É tão bom ter a oportunidade de tentar", disse Fátima Bernardes no site Gshow.