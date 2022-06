Fátima Bernardes curte tarde de compras em shopping no RJ

Fátima Bernardes é flagrada circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 19h01

A apresentadora Fátima Bernardes (59) aproveitou uma tarde de folga para fazer compras no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 2, ela foi flagrada enquanto circulava pelos corredores do local.

Na ocasião, a musa apareceu com um lindo vestido estampado com decote em V.

Vale lembrar que Fátima Bernardes está em clima de comemoração pelos 10 anos do programa Encontro, da Globo. Neste mês, a atração completa a data especial e vai ter uma programação para celebrar o momento. Ao longo das próximas semanas, a atração vai ter reencontros especiais com histórias e personagens que marcaram a atração.

"O mês dos 10 anos do ‘Encontro’ recém começou, e eu já vi que vai ser muito emocionante relembrar tantos momentos vividos, reencontrar pessoas que passaram pelo programa. Vamos rir muito também com as ‘falhas’. Quero aproveitar cada momento, pois são muitos motivos para celebrar. Ao longo desses anos, levamos ao ar um programa que é fruto do trabalho de uma equipe extremamente talentosa, cúmplice, cheia de respeito pelo público. Isso é algo que ultrapassa as telas e se reflete no carinho de cada um que acompanhou essa trajetória", disse Fátima Bernardes, que também vai se despedir do Encontro neste mês para assumir o comando da próxima temporada do The Voice Brasil.

Fotos de Fátima Bernardes no shopping: