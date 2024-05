Fátima Bernardes abre o jogo sobre comentário que mais incomoda sobre ela

'É a única coisa', revelou Fátima Bernardes ao falar como é sua relação com as críticas sobre ela e seu trabalho em suas redes sociais

A apresentadora Fátima Bernardes abriu o coração e postou um vídeo no Instagram nesta sexta-feira, 24, em que conta como é sua relação com as críticas sobre ela e seu trabalho. Lendo os comentários de seus fãs, a jornalista se deparou com um fã que não gostou de uma crítica feita sobre ela e resolveu esclarecer a situação:

"O Bismark está muito preocupado porque o Outro Canal fez críticas à minha chegada ao YouTube. Tudo bem Bismarck. deixa eles. Você acha que eu nunca recebi crítica ao longo da minha carreira? Quer ver uma coisa só que me incomoda? É quando dizem assim: 'a Fátima não gosta de trabalhar'", contou.

"Durante 25 anos, trabalhei no jornalismo diariamente. Depois, por dez anos, eu trabalhei no horário da manhã e aí ficou essa coisa de fazer graça por eu ter, durante o período da pandemia, no ano de 2020 e depois em 2021 realmente me ausentado por questões de saúde. Eu operei um câncer e operei o ombro", lembrou.

"E aí o que eu sempre disse é que a partir do momento que eu tive o câncer eu repensei o tempo que eu dedicava da minha vida ao trabalho. Por isso eu não queria mais um dia a dia de compromisso depois de 35 anos de trabalho. É a única coisa que me incomoda. Dizer que eu sou bonita, feia, chata, não ligo", declarou.

Nos comentários os internautas falaram sobre as críticas: “Quem acha que você não gosta de trabalhar, realmente não te conhece nadinha”, escreveu uma, “É chato ser bem resolvida, né?”, comentou outro, “Você é muito diva, não tem que ligar pra fã encubado mesmo não”, declarou uma terceira.

