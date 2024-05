Fátima Bernardes encanta ao resgatar fotos dos trigêmeos pequenos: 'Alma feliz'

Em celebração ao Dia do Abraço, a apresentadora Fátima Bernardes reuniu algumas fotos especiais ao lado dos filhos na infância

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes encantou os seguidores na noite de quarta-feira, 22, ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos em família. Em celebração ao Dia do Abraço, a comunicadora resgatou registros ao lado dos filhos trigêmeos ainda pequenos.

Em uma das imagens, Fátima aparece abraçada com os herdeiros Vinicius, Beatriz e Laura Bonemer, na época em que ainda apresentava o Jornal Nacional. Os três são frutos de seu antigo casamento de 26 anos com o jornalista William Bonner.

Além dos trigêmeos, a ex-comandante do 'Encontro' também aproveitou a data comemorativa para selecionar fotos com o namorado, o político Túlio Gadelha. "Hoje é dia do abraço. A primeira foto não é exatamente um abraço, mas traz o quentinho no coração que ele nos oferece. Arrasta pro lado e veja outros momentos que deixam a alma feliz", escreveu ela na legenda da publicação.

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha já estão juntos há seis anos. Recentemente, a apresentadora abriu o coração e revelou não se importar mais com julgamentos alheios sobre seu namoro com o deputado, 25 anos mais novo.

Desde que assumiu o namoro com o político, a diferença de idade entre os dois está sempre em foco. Ao aconselhar uma internauta que contou passar pela mesma situação, Fátima explicou que, com o tempo, as críticas vão deixando de ter importância.

"Primeiro, tenta ver em você, se você consegue se desligar do julgamento do outro. Você não está fazendo nada de errado, não está fazendo nada contra ninguém, então não tem com o que se preocupar. Você está cuidando da sua vida. Cuide do seu amor, cuide da sua vida e eu acho que aí você não vai dar mais importância para isso. Você não vai, acredite", aconselhou ela.

Fátima Bernardes revela motivo de sua saída do JN

Em 2011, a apresentadora Fátima Bernardes resolveu deixar a bancada do Jornal Nacional e surpreendeu não apenas os telespectadores com a sua decisão, mas também a sua família. Durante sua participação no podcast PodPah, a jornalista relembrou o momento marcante de sua carreira.

A comunicadora, que acabou de lançar no YouTube o seu canal, contou que a decisão aconteceu quando estava ainda muito feliz com o cargo. A ex-esposa e ex-companheira de trabalho de William Bonner então comentou que é seu jeito "pular fora" antes de ficar descontente com algo. A famosa então explicou melhor o que pensou na época. Confira!