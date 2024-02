Famosos pedem providências após o caso da Ilha de Marajó

Joelma, Juliette, Rafa Kalimann e mais famosos pedem por atitude para acabar com a situação das crianças na Ilha de Marajó

Os famosos se pronunciaram nas redes sociais sobre a repercussão do problema social de exploração de crianças na Ilha de Marajó, no Pará. O assunto veio à tona com a divulgação da música Evangelho de Fariseus, da cantora gospel Aymeê, e garoou grande repercussão na internet. Tanto que celebridades pediram providências das autoridades para ajudarem a resolver a situação.

A cantora Joelma declarou: "Infelizmente a realidade da Ilha do Marajó, no nosso Pará, é triste, repugnante e absurda. Lá existe o menor IDH - Índice de Desenvolvimento Humano e há um grande esquema de tráfico humano e exploração sexual infantil. Precisamos dar luz a essa causa, clamar aos políticos, autoridades e órgãos públicos ações e respostas urgentes".

A atriz Thaila Ayala também clamou por uma atitude dos governantes. "Dilacerada porém infelizmente não surpresa. Eu já ouvi falar de algumas ‘Marajos’ por esse Brasil. Num país onde centenas de crianças são estupradas por dia (e esse número são levantados pelas denúncias, agora imagina quantas outras centenas de crianças passam por isso diariamente). Desespero por Marajó, por essas mães, filhos, vítimas dessa política podre do nosso país!", afirmou.

O ex-BBB Eliezer se pronunciou: "Sobre o que acontece na ilha. Estou lendo tudo o que posso agora. E estou perplexo. Por favor, façam igual, pesquisem, leem, se informem. Está acontecendo por anos debaixo do nosso nariz e ninguém faz nada para ajudar aquelas crianças".

Por sua vez, Rafa Kalimann escreveu: "Cabe a nós, é de reponsabilidade nossa exigir, apontar o dedo e dar voz para essas denúncias tão sérias. Algo precisa ser feito agora em relação a essas crianças. Compartilhe, falem sobre e vejam o que está acontecendo. Tem muita informação rolando".

Por fim, a cantora Juliette também fez o seu pedido. "Marajó tem o menor Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil e há um grande esquema de tráfico humano e prostituição infantil na ilha […] Nós clamamos aos políticos, autoridades e órgãos públicos, ações e respostas", disse ela.