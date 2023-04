Famosos lamentam massacre que deixou quatro crianças mortas em SC

Diversas personalidades prestaram solidariedade às famílias das vítimas do massacre em SC

Diversos famosos prestaram sua solidariedade às famílias das quatro crianças mortas e cinco feridas na creche Bom Pastor em Blumenau, Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, 5.

Um homem entrou com uma machadinha no local, que abrigava 40 crianças. Segundo a polícia, ele teria sofrido um surto psicótico e não tinha ligação com a escola.

O caso chocou a população e diversas personalidades deixaram suas mensagens de carinho e indignação, começando pelo presidente do país, Luís Inácio. "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor", escreveu no Twitter.

O apresentador Luciano Huck também falou sobre o caso: "Que dor! Toda solidariedade às famílias das vítimas e ao povo de Blumenau. A barbárie não vencerá. Basta! Poder público, mídia, sociedade civil e empresas precisam se unir pra conter a violência no ambiente escolar. Bora sair da retórica! Bora agir!Urgente!".

"Desejo muita força e luz para todos os familiares das 4 crianças que foram vítimas de uma violência brutal na creche em Blumenau. que tristeza tudo isso. meus sentimentos", disse a atriz Sophia Abrahão.

"Hoje o país inteiro está de luto. Meu coração em pedaços está com os pais das vítimas dessa barbárie", escreveu Fiorella Mattheis."Quanto ódio nesse mundo, que Deus conforte os corações das famílias", desejou Enzo Celulari.

Veja:

