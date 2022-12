Escova de dentes e spinner: Famosos dão dicas para economizar no presente de Natal

Famosos internacionais listaram itens econômicos para entregar no Natal, como spinner e escova de dentes elétrica

Com a chegada do Natal, geralmente muitos se preocupam em comprar presentes para os familiares queridos, amigos e até mesmo na hora de fazer o tradicional amigo secreto –e conseguir economizar mesmo assim. Pensando nisso, celebridades internacionais deram dicas ao site Page Six , para presentear com itens econômicos e originais que vão desde escovas de dente elétricas a cupons para usar em fast food.

O ator Norman Reedus (53), sucesso da série The Walking Dead (2010-2022), diz que uma aposta é o brinquedo fidget spinner, que fez sucesso entre jovens e crianças aqui no Brasil. "Foi o melhor presente que eu já ganhei. Eu adoro o meu pequeno fidget spinner", afirma ele.

A locutora esportiva estadunidense Jill Martin (46) diz que uma boa aposta são itens personalizados. Para ela, um quebra-cabeça com uma foto especial é especial e pode ajudar a economizar na época. "É divertido para fazer em família, mas também é uma ótima arte para pendurar na parede. Pode plastificar ou emoldurar para poder pendurar na parede ou colocar no quarto dos seus filhos!", diz, dando uma dica de como utilizar o presente no futuro.

A atriz e miss universo Olivia Culpo (30) aposta em um presente um tanto quanto inusitado: uma escova de dentes elétrica. "Elas são as melhores e eu adoro apresentá-las para meus amigos e familiares. Além disso, eles são muito fáceis de embrulhar em sua caixa!", acrescenta ela, falando ainda sobre a embalagem do presente.

A cantora e compositora Dolly Parton (76) disse que adoraria ganhar cartões-presentes de restaurantes fast food. "Meus enchimentos de meia favoritos são cartões-presente para meus restaurantes de fast food favoritos", brincou a artista.

Para a atriz e cantora Vanessa Hudgens (34) que começou a carreira fazendo sucesso no musical infanto-juvenil High School Musical, da Disney, o presente ideal e econômico pode ser uma caixinha de chocolates. Ela diz que seus favoritos são os da marca Ferrero Rocher. "Eu amo estocar, abrir e comer muitos chocolates", afirma.