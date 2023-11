Família Nery entrega sonhos para casamento e revela detalhes de pedido surpresa: 'Confiei cegamente'

Em entrevista à CARAS Brasil, os vencedores de Ilhados com a Sogra entregaram motivo do pedido de casamento não ter acontecido durante o reality

Rodrigo, Taninha e Francine Nery, que venceram o reality showIlhados com a Sogra, surpreenderam a web com o pedido de casamento de Rodrigo para Francine há menos de uma semana. Em entrevista à CARAS Brasil, a família compartilhou sonhos para o casamento, entregou motivo do pedido não ter acontecido durante o programa e revelou detalhes da surpresa: "Confiei cegamente".

"Lá no programa, já tinha em mente que, se eu vencesse, pediria a Francine em casamento. Mas, um dia antes da final, o Thyago Tenório pediu a Mayara em casamento e quebrou um pouco o meu clima. Falei: 'Ah não, roubaram minha ideia. Não vou fazer amanhã de novo se eu ganhar'. Fiquei sem graça e decidi não fazer. Esperei uma boa oportunidade", compartilhou Rodrigo sobre o pedido que surpreendeu a família Nery .

O momento aconteceu durante uma comemoração da vitória de Ilhados com a Sogra entre amigos e familiares do casal, como explicou o atleta: "A gente estava comemorando a nossa vitória junto com amigos e família e, quem sabe, não foi até mais especial do que seria lá na hora".

Rodrigo revelou que o pedido pegou todos de surpresa, já que somente duas pessoas sabiam que a proposta iria acontecer: "Só eu e minha cunhada sabíamos. Combinei com ela de comprar a aliança e confiei cegamente no gosto dela".

"No meio de um discurso depois da exibição do episódio na festa, peguei um microfone, agradeci todo mundo e, de repente, falei o que tinha que falar de uma maneira bem informal: 'Qual é gatinha? Quer casar comigo?'. Todo mundo morreu de rir e, obviamente, ela aceitou", acrescentou sobre o momento.

Francine Nery, que não conteve a felicidade com o pedido, ainda revelou que não teve tempo de pensar na cerimônia, mas que guarda um sonho para o dia especial. "Não esperava esse pedido nesse momento, nem consegui digerir ainda. Mas se fosse no Havaí, eu ficaria mais feliz ainda", contou a vencedora de Ilhados com a Sogra.

Rodrigo, por outro lado, garantiu que só precisa das pessoas certas para o casamento: "Confesso que sou bem tranquilo, tendo as pessoas certas - família e amigos - está ótimo, independente do local, de cerimônia ou estilo de festa. O mais importante é a companhia".

Quem também acabou surpreendida com o pedido foi Taninha Nery, mãe de Francine, que viveu dupla com Rodrigo durante o Ilhados com a Sogra. Com alguns sonhos para o casamento, ela contou o que espera da cerimônia: "A cara deles de sonho de casamento realizado tem que ser praia, porque tem tudo a ver com eles. Todo mundo descalço na areia é a vibe deles. Estou muito feliz com esse pedido e estou sonhando que aconteça o mais rápido possível [risos]".