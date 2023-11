Filha de Tata Werneck já tinha ganhado festão antes de aniversário luxuoso; relembre

Filha de Tata Werneck chamou a atenção da web ao ganhar uma festa de aniversário luxuosa no último domingo, 29

Clara Maria (4), filha de Tata Werneck (40) e Rafael Vitti (27), chamou a atenção da web ao ganhar um aniversário luxuoso de quatro anos no último domingo, 29. Antes da celebração, a pequena já tinha ganhado outro festão que deu o que falar entre os internautas. Relembre a comemoração de três anos de Clara Maria.

Em outubro de 2022, a filha de Tata Werneck ganhou uma festa de aniversário com o tema de unicórnio, que contou com decoração caprichada em tons pastéis e um bolo de cinco andares com borboletas e arco-íris. O espaço contou com brinquedões para diversão dos convidados, que vieram em peso para celebrar o terceiro ano de vida pequena.

Entre as celebridades que marcaram presença na festa de Clara Maria, estavam Rosanne Mulholland e Marcos Veras, Bruno Gagliasso, David Junior, Marcelo Adnet, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch, Dona Déa Lúcia com os netos, Romeo e Gael, Michel Teló, a esposa, Thaís Fersoza, além dos filhos, Melinda e Teodoro, Letícia Colin, Michel Melamed e Uri.

A festa luxuosa ainda deu o que falar com o look da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti. Na época, a apresentadora respondeu um comentário nas redes sociais e declarou que a família recebeu críticas pela escolha de roupas para a ocasião. "Mas já estão falando mal de nossas roupas. Caca se divertindo demais! A gente também! Criança tem que brincar. Eu fiquei descalça em menos de 15 minutos e levei um tombo", compartilhou.

Neste ano, a filha de Tata Werneck também celebrou o aniversário em grande estilo e ganhou uma festa com o tema de princesas da Disney. O evento aconteceu em um buffet no Rio de Janeiro e foi montado por Roberta Niemeyer, que também trabalhou com o casal na festa de três anos de Clara Maria.