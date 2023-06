Família grande! Como a filha de Flávia Alessandra é irmã da filha de Renata Sorrah?

Família grande: entenda como as duas são irmãs; ambas são filhas do diretor Marcos Paulo

A cineasta Giulia Costa deixou os fãs impressionados nesta sexta-feira, 16, ao prestar uma homenagem para a irmã, a médica Mariana Sochaczewski. Isso porque muitos não sabiam que a filha de Flávia Alessandra tem uma irmã.

E, mais ainda: que a irmã da jovem é filha de outra atriz global, Renata Sorrah. A "confusão" é explicada porque as duas tem o mesmo pai em comum: o ator e diretor Marcos Paulo, que faleceu em 2012 após uma doença grave.

O diretor ainda teve outra filha: Vanessa Simões, fruto de seu relacionamento com Tina Serina. Ela é ainda mais discreta e costuma aparecer muito pouco nas redes sociais ou em aparições públicas.

Ao prestar homenagem para a irmã nesta manhã, a filha de Flávia Alessandra se declarou. “Dia do maior pedaço do papai em mim. Obrigada por compartilhar histórias de vocês comigo e me fazer viver um pouquinho mais com ele. Obrigada por ser a irmã mais velha que puxa minha orelha quando necessário e que me mostra que eu sempre mereço mais do que eu penso… Obrigada por me dar os melhores sobrinhos dos universos!", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa mostra decoração de seu apartamento

A jovem Giulia Costa já está morando sozinha no Rio de Janeiro. Ela saiu da casa da mãe recentemente e está encantada pelo seu novo lar. Neste sábado, 27, ela mostrou um detalhe do seu apartamento e como ficou a decoração do hall de entrada.

Nas fotos, ela posou na frente da porta de entrada para exibir o seu look do dia e revelou alguns detalhes do ambiente. Ela pintou as paredes e a porta de verde, colocou um vaso com planta, um elefante dourado e um espelho estiloso na parede. “Dia de festival e primeira vez me arrumando na casa nova... Feliz da vida!”, disse ela na legenda.