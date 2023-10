Família de Matthew Perry se pronuncia sobre a morte do ator: “Coração partido”

A família de Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, veio a público lamentar o falecimento do artista

Neste sábado, 27, Matthew Perry foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles. O ator mundialmente conhecido por seu papel como Chandler Bing na sitcom americana Friends faleceu aos 54 anos.

Após diversos fãs e famosos, como a atriz Maggie Wheeler que interpretou a personagem Jenice em “Friends”, se pronunciarem sobre a triste notícia, a família de Perry também comentou sobre a perda do artista em nota para a revista americana People.

“Nós estamos de coração partido com a perda trágica do nosso amado filho e irmão”, começou dizendo a família. Na nota divulgada, os familiares do astro ainda comentaram: “Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo”.

Os parentes do famoso finalizaram a mensagem com um recado aos fãs do trabalho de Matthew e agradeceram o carinho e comoção. “Vocês todos significaram muito para ele e nós realmente agradecemos a tremenda corrente de amor”, terminaram.

Em relação a essa corrente de amor, esta era uma das razões de qual Perry mais se orgulhava e queria que esse fosse seu legado. Com o falecimento, uma entrevista recente do ator ressurgiu. Nela, ele comentava a forma que gostaria de ser lembrado e refletia sobre seu legado.

“Eu gostaria de ser lembrando como alguém que viveu bem, amou bem, que era um buscador”, contou o ator, que faleceu aos 54 anos, na conversa que aconteceu em um cinema em Toronto, no Canadá. “E o principal é que ele quer ajudar as pessoas. É isso que eu quero”, ainda disse.

Filho dos atores John Bennet Perry e Suzanne Perry, Matthew tinha cinco irmãos: Mia, Willy, Emily, Madeleine e Caitlin. Apesar de já ter se envolvido romanticamente com grandes figuras de Hollywood como Julia Roberts e Cameron Diaz, Perry nunca se casou ou teve filhos.

O que aconteceu com Matthew Perry?

As primeiras informações divulgadas pelo TMZ eram de que Matthew havia falecido em sua casa em Los Angeles. Ainda segundo o veículo, socorristas foram acionados para ir à casa do ator para atender o caso de uma parada cardíaca em um homem de 50 anos.

Ainda nesse final de semana, mais informações sobre o caso de Perry foram divulgadas. De acordo com o mesmo site americano, a polícia teria encontrado medicamentos controlados na casa do ator.