Fabio Assunção já falava sobre mudanças antes de encerrar contrato com a Globo; relembre

Em 2016, Fabio Assunção deu entrevista à CARAS Brasil e comentou sobre as mudanças que estavam surgindo em seu trabalho como ator de novela

O ator Fabio Assunção anunciou nesta sexta-feira, 22, que deixou de fazer parte do quadro de funcionários fixos da TV Globo. Segundo o artista, agora ele passará a trabalhar com a emissora através de um novo formato. A atitude faz parte de um pacote de mudanças que tem atingido o entretenimento brasileiro, algo que o própio ator já havia comentado há alguns anos atrás.

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabio comentou sobre seu retorno à telinha da TV Globo após passar um período distante das novelas e afirmou estar sentindo certas diferenças dentro do mercado. Por exemplo, o artista afirmou que os personagens estão mais complexos e desafiadores. "Agora tenho mais o que doar. Viver também é isso, ter uma visão melhor das coisas", disse.

E completou: "Hoje, aproveito melhor um personagem, me divirto mais, tenho a somar. Então, acho que os papéis ficam encorpados. A pitada de humor do Arthur veio através da experiência que tive na série Tapas & Beijos".

Na época, o galã fazia parte do elenco da novela Totalmente Demais, que posteriormente se tornou um grande sucesso da emissora. Feliz com o novo momento que estava vivendo na carreira e vida pessoal, o artista refletiu.

"Tive uma transformação na minha vida. Vivo o presente, estou me levando menos a sério. Sem a ansiedade da juventude. Quando tive o João, ficava preocupado sobre como cuidaria dele. Com a Ella já foi diferente. Não vou discutir por uma bobagem com a Karina sobre a criação da minha filha. Vou vivendo", declarou.

EXPLICOU SAÍDA DA TV GLOBO

O ator Fábio Assunção anunciou o fim do seu contrato fixo com a Globo após 33 anos de parceria. Na tarde desta sexta-feira, 22, ele contou que seu vínculo com a emissora chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2023 e que vão passar a assinar contratos por obra quando for convidado para um novo projeto.

Em um vídeo nas redes sociais, o artista refletiu sobre o seu longo período de trabalho na Globo, já que entrou no canal no início da vida adulta. Por fim, ele desejou um ano novo próspero para ele e seus fãs.

"Estou, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui para a TV Globo quando eu tinha 19 anos. E, agora, no dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos. É uma história que não dá para resumir num post, não tem como. Mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte, figuras que já se foram, geniais que já se foram, que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado”, disse ele.