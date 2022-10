Fabiana Karla viaja para Dubai com o marido e fala sobre relacionamento à distância

A atriz Fabiana Karla aproveitou dias incríveis em Dubai ao lado do marido e falou como funciona o relacionamento de 6 anos à distância

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 14h11

A atriz Fabiana Karla (46) compartilhou pelas redes sociais alguns momentos da viagem incrível que fez com o marido, Diogo Mello, para Dubai. O casal já está voltando para o Brasil, mas não deixou de compartilhar algumas fotos com uma declaração romântica que dizia: “Querido, brilho dos meus olhos. Você domina minha mente. Eu te adoro por muitos anos e ninguém mais está em minha mente…”, além de contar detalhes sobre a viagem.

Fabiana também compartilhou um vídeo onde aparece no meio do deserto, com camelos e roupas típicas, e escreveu que a experiência que viveu no Safari foi incrível, que parecia estar em um filme! “Parecia coisa de filme, sabe? Tudo muito mágico! Não dá pra descrever…Precisa realmente viver esse momento”, escreveu a atriz. “Vou levar esses momentos para sempre no meu coração e nas minhas melhores lembranças, assim como o sabor do café com tâmaras”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Karla ✨ (@fabianakarlareal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Karla ✨ (@fabianakarlareal)

Fabiana Karla abre o coração e fala sobre relacionamento à distância

Fabiana e Diogo estão juntos há 6 anos. O namoro começou em 2017 e o casamento aconteceu em 2019. Em dezembro de 2021, os dois anunciaram a separação, mas se reconciliaram no mês seguinte. Em agosto de 2022 o casal resolveu fazer uma nova cerimônia de casamento, que aconteceu em Las Vegas.

Recentemente, Fabiana falou sobre o relacionamento à distância que vive com o marido: “Eu digo para o meu marido que estou em uma fase em que eu 'adolesci' um pouco, e a gente vai se completando. E isso é muito gostoso”, disse Fabiana sobre a relação. Enquanto ela mora no Rio de Janeiro, o companheiro reside em São Paulo. “Ele vem para cá, e eu vou para lá, e a gente fica alimentando esse amor, esse companheirismo que é muito saudável”, contou em entrevista à revista Harper’s Bazaar Brasil.

A atriz também contou que essa relação é baseada em confiança e segurança: “Vai fazer seis anos. A gente é muito livre. Se eu tiver que ir trabalhar em algum lugar e passar uns dias fora, tudo bem, não temos problemas com isso, e quando a gente se reencontra, a gente ri, se diverte, é muito gostoso.”