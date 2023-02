Fabiana Karla se pronuncia após ex-marido anunciar separação: ''Seja lindo''

Atriz Fabiana Karla comentou publicação do ex-marido sobre terem acabado o casamento

Após o ex-marido, Diogo Mello, anunciar o fim do casamento com Fabiana Karla, nesta sexta-feira, 03, a atriz se pronunciou em sua rede social comentando o post feito pelo dançarino.

Além de deixar um comentário da publicação do ex-esposo, a humorista repostou as fotos em seus stories e mandou um recado para o artista.

"Gratidão por tudo e que seu caminho seja lindo assim como é seu coração", desejou a famosa para Diogo, com quem se casou em 2019, mas estava junto desde 2016.

Em dezembro de 2021, Fabiana Karla já havia anunciado o fim do relacionamento. Um mês depois do divórcio, o casal reatou o romance no casamento da cantora Jojo Todynho.

Fabiana Karla comenta publicação sobre fim de seu casamento; veja:

Ex-marido de Fabiana Karla anuncia separação e revela motivo

O ex-marido de Fabiana Karla, Diogo Mello, anunciou nesta sexta-feira, 03, que seu casamento com a atriz chegou ao fim. Em uma publicação na rede social, o ex-esposo resgatou várias fotos felizes com a humorista e revelou um pouco do que levou a relação acabar.

Com um texto de tom poético, Diogo falou sobre não terem dado certo por conta da distância, que não os deixava ficar com frequência juntos. O dançarino desabafou sobre o problema e comentou que mesmo assim continuarão amigos.

"Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios...

É sobre a distância RJ x SP que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos", explicou.

Diogo Mello contou que decidiram manter uma relação amigável. "Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos.

Isso a distância não será capaz de apagar!", falou o dançarino sobre a ex.