Fabiana Justus compartilha momento fofo com o filho caçula, Luigi

'Tchauzinho pras titias', compartilhou Fabiana Justus em suas redes sociais; a influencer também mostrou o pequeno junto com as irmãs

Fabiana Justus derreteu suas seguidoras nesta segunda-feira, 27, ao compartilhar um momento extremamente fofo com o filho, Luigi, de nove meses. A influencer mostrou o bebê no colo todo sorridente e mandou um recado para as ‘titias’:

"Bom dia. [Luigi] mandou beijos e deu tchauzinho pras titias virtuais", disse a influenciadora enquanto filmava o pequeno. A filha do empresário Roberto Justus também compartilhou um clique dos três filhos juntos e escreveu: "Nada no mundo importa, só isso". Fabiana também é mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, de cinco anos, frutos de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona.

Na semana passada a influenciadora já tinha derretido suas seguidoras ao mostrar sua rotina de exercícios com o caçula. Ela, que voltou recentemente a praticar esportes após o transplante, compartilhou um vídeo usando seu filho Luigi como "peso" para praticar exercícios em casa, em um novo vídeo publicado nas suas redes sociais. Nele, a empresária aparece fazendo agachamentos, enquanto segura o bebê no colo.

Na legenda do registro publicado nos stories do seu perfil do Instagram, a influenciadora escreveu: "Agachamento com 10kg!", adicionando um emoji de check e um coração ao lado. No vídeo, ainda é possível ver que a carioca estava em uma videochamada com uma personal trainer.

Fabiana Justus conta como descobriu o câncer

Fabiana Justus usou as redes sociais na noite de domingo, 27, para conversar um pouco com os seguidores a respeito do diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Em seus stories no Instagram, ela contou que no dia anterior estava se sentindo bem, mas que começou a sentir alguns sintomas de maneira repentina.

"Para vocês terem ideia, na sexta-feira não estava sentindo nada, isso foi em janeiro. No sábado e domingo, comecei a sentir um enjoo estranho, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas", iniciou ela. Em seguida, Fabiana recordou que recebeu o diagnóstico da doença dias após os sintomas; veja o relato.