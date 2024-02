Fã joga bebida em Ludmilla durante show e atitude da cantora surpreende

Do nada? Em cima do palco, a cantora Ludmilla foi surpreendida ao ser atingida por uma pessoa da platéia e fez questão de reagir

O nome da cantora Ludmilla ficou entre os assuntos mais comentados neste domingo, 04, após um vídeo de seu show, realizado em Florianópolis, Santa Catarina, viralizar nas redes sociais. Isso porque, em certo momento da apresentação, um 'fã' que estava próximo ao palco jogou bebida na artista e ela não deixou a situação passar batida.

Nos registros que circulam na web, a esposa de Brunna Gonçalves aparece interagindo com o público quando percebe o comportamento da pessoa em questão. Ela, no entanto, seguiu cantando o hit 'Macetando', sua parceria com Ivete Sangalo, e não perdeu a pose.

Segundos depois, Ludmilla caminha até o fundo do palco, bastante concentrada na música, e retorna com uma garrafa cheia de bebida, revidando a atitude do 'fã'. Na sequência, ela volta ao centro do palco e continua sua apresentação.

Até o momento desta publicação, a famosa não se pronunciou sobre o ocorrido.

Confira:

Paolla Oliveira esbanja gingado ao dançar música de Ivete Sangalo

A atriz Paolla Oliveiraimpressionou os fãs neste sábado, 03, ao surgir dançando o hit 'Macetando', parceria de Ivete Sangalo e Ludmilla. O registro da artista foi compartilhado pela própria cantora em suas redes sociais, que não poupou elogios ao vê-la arrasando.

No vídeo publicado, em um local onde parece ser um estúdio fotográfico, ela aproveitou o momento de descontração nos bastidores e soltou o rebolado. Com um look todo recortado e de cabelo amarrado, a namorada de Diogo Nogueira se divertiu enquanto aproveitava a dança. "Pipocou!!!! @paollaoliveirareal macetando nosso coração", escreveu Ivete na legenda.

"Afee Maria! Te amo rainha!! To macetando tudo, toda hora…", comentou Paolla Oliveira. Os seguidores, encantados com o gingado da atriz, rapidamente lotaram a postagem com diversos elogios ao corpão da famosa.

"Meu Deus, como não bastasse ser linda, ainda é perfeita dançando", destacou uma fã. "Muito linda! Cheia de ritmo", declarou outra. "Perfeita! Que corpo é esse, mulher!", disse uma terceira.