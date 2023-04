Expoingá 2023 mostra força da mulher no agronegócio

Em sua 49ª edição, seu tema principal é o “agro em movimento”

Uma das maiores feiras agropecuárias do país, a Expoingá 2023, em sua 49ª edição, reforça a potência feminina no agro. A presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, marcou presença ao lado da rainha do evento, Beatriz Nunes, que se mostrou radiante ao vencer a competição da 34ª edição do Concurso Garota Country.

Orgulhosa, a musa recebe o prêmio junto do diretor da Sociedade Rural de Maringá e marketing da Expoingá, Ademir Teixeira de Moraes.