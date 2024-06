Ex-repórter da Globo, Mauricio Kubrusly reaparece em foto com a esposa

Longe da TV por causa de sua saúde, Mauricio Kubrusly reaparece em uma foto inédita ao lado de sua esposa, Beatriz Goulart

O repórter Mauricio Kubrusly marcou gerações com suas reportagens no quadro Me Leva, Brasil, do Fantástico, da Globo. Porém, ele está longe da TV há alguns anos por causa de sua saúde. Agora, ele reapareceu em uma foto inédita com sua esposa, Beatriz Goulart.

Beatriz aproveitou a celebração do Dia dos Namorados na última quarta-feira, 12, para comparar uma foto de quando eles começaram o romance e uma foto recente dos dois juntos na praia. Na legenda, ela declarou o seu amor.

“Há 21 anos, quando ficou decidido que ficaríamos juntos para sempre. E hoje, ficando juntos para sempre. Sorte, sorte, sorte. Amor, amor, amor”, disse ela.

Kubrusly se afastou da TV em 2017 e deixou a Globo em 2019. O repórter foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT) e perdeu sua memória. O quadro de saúde dele foi revelado em 2023, durante uma reportagem na celebração dos 50 anos do Fantástico.

Na época, a emissora revelou que ele vive no sul da Bahia com a esposa e seu cachorro. “Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal. A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira”, disseram.

Mauricio Kubrusly sofreu um infarto em 2016

Apesar de ter se afastado da TV em 2019, o jornalista Mauricio Kubrusly já havia diminuído o ritmo de trabalho após sofrer um infarto em 2016.

Após o episódio, ele precisou colocar dois stents —pequeno tubo expansível que é utilizado para restauram o fluxo sanguíneo na artéria coronária— no coração.

Depois disso, o repórter passou a fazer aparições esporádicas até o fim de 2017. O jornalista participou do especial que celebra os 50 anos de exibição do Fantástico, em que marcou época com as grandes reportagens e o quadro Me Leva, Brasil.