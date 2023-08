Maurício Kubrusly já sofreu infarto; relembre momento do jornalista

Jornalista, Maurício Kubrusly recebeu homenagem do Fantástico no último domingo, 20

Maurício Kubrusly (77) recebeu uma homenagem no Fantástico neste domingo, 20, e mostrou como está vivendo após receber o diagnóstico de demência frontotemporal. Apesar de ter se afastado da TV em 2019, o jornalista já havia diminuído o ritmo de trabalho após sofrer um infarto.

Conhecido por fazer diversas reportagens especiais para o Fantástico, Maurício Kubrusly sofreu um infarto no ano de 2016 . Após o episódio, ele precisou colocar dois stents —pequeno tubo expansível que é utilizado para restauram o fluxo sanguíneo na artéria coronária— no coração.

Depois disso, o repórter passou a fazer aparições esporádicas até o fim de 2017. O jornalista participou do especial que celebra os 50 anos de exibição do Fantástico, em que marcou época com as grandes reportagens e o quadro Me Leva, Brasil.

No último domingo, 20, o programa dominical da Globo exibiu episódios quadro de Maurício Kubrusly, em que ele rodava o Brasil em busca de histórias inusitadas, e mostrou que atualmente o jornalista vive na Bahia com sua esposa, Beatriz Goulart, e sua cachorrinha, Shiva.

"Maurício Kubrusly deixou para trás São Paulo para mergulhar na natureza, o que tem sido um bom remédio para lidar com a Demência Fronto Temporal (DFT), que foi diagnosticado há alguns anos. A memória se foi mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", diz o texto exibido pelo Fantástico.

Kubrusly trabalhou na Globo por 34 anos. Ao longo de sua carreira cobriu eventos importantes como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e cerimônias do Oscar. Além do trabalho na emissora, ele também foi comentarista na rádio CBN e chegou até a receber uma homenagem do Pânico na Band.

CONFIRA UM TRECHO DA HOMENAGEM DO FANTÁSTICO A MAURÍCIO KUBRUSLY: