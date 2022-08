Ex-produtora de Jô Soares revela que ele não faleceu em decorrência da Covid-19

Ex-produtora de Jô Soares desmente rumores sobre a causa da morte do apresentador e humorista

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 14h11

A produtora Anne Porlan, que trabalhou com Jô Soares por 22 anos, comentou que o apresentador e humorista não faleceu de Covid-19. A revelação foi feita durante o telejornal SP1, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 5.

Na reportagem, a repórter Thais Luquesi contou que conversou com Anne Porlan e ela informou que o amigo não estava com coronavírus. "Ela pediu para reforçar uma informação de que o Jô morreu de maneira natural. Ele não tinha nenhum problema com Covid-19. Ela pediu pra que isso fosse reforçado, porque algumas pessoas chegaram a suspeitar e ela reforçou que não. Ele era muito cuidadoso e vinha sofrendo com problemas recorrentes urinários", contou ela.

No entanto, a causa da morte de Jô Soares não foi revelada pela família. Mais cedo, o repórter Tiago Scheuer leu ao vivo uma nota divulgada recentemente à imprensa sobre a causa da morte do apresentador e humorista Jô Soares.

O repórter detalhou que a causa da morte do artista não deverá ser divulgada e que a decisão foi tomada pela família do diretor, a pedido do próprio artista, que era uma pessoa bastante privada sobre a vida pessoal. "A causa ainda não foi divulgada e não deve ser, até porque saiu agora pouco uma nova nota do hospital Sírio Libanês dizendo que não haverá sequer uma coletiva de imprensa. Também não vai ter entrevistas médicos que acabaram atendendo o Jô e acompanharam desde o mês passado. Ainda de acordo com essa nota, a família solicitou discrição do caso a pedido do próprio Jô com relação a tudo isso”, contou ele.

