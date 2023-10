Ex-noiva de Luan Santana é questionada após deixar de seguir a irmã do ex

Atitude de ex-noiva de Luan Santana deu o que falar na internet após ele confirmar que já ficou com Yasmin Brunet

O cantor Luan Santana agitou as redes sociais nesta semana ao confirmar que já ficou com a modelo Yasmin Brunet após rumores de romance. Porém, ele garantiu que está solteiro. Logo depois, a ex-noiva dele, Izabela Cunha, reagiu ao parar de seguir Yasmin e a ex-cunhada, Bruna Santana, no Instagram. Com isso, ela foi questionada sobre o assunto.

O colunista Leo Dias revelou que procurou Izabela para saber mais o assunto e saber se ela era amiga de Yasmin. Porém, a jovem não quis comentar. “Sem comentários kkkk”, disse ela ao jornalista.

Vale lembrar que o fim do romance de Luan e Izabela foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que a separação aconteceu no dia 25 de maio.

O que Luan Santana falou sobre Yasmin Brunet?

O cantor Luan Santana esbanjou sinceridade ao revelar a verdade sobre os rumores envolvendo a modeloYasmin Brunet. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ele admitiu que os dois já ficaram, mas negou que estejam namorando.

Os dois foram alvos de rumores de que estariam vivendo um affair após terem sido vistos juntos com frequência nos bastidores dos shows dele. Agora, ele contou que eles já viveram um affair, mas desconversou ao ser questionado sobre a relação.

“Não, não. Eu vi as notícias que a gente estava namorando. Mas, sim, ficamos. A Yasmin é amiga da minha irmã”, contou ele. Vale lembrar que Luan está solteiro desde que terminou o noivado com Izabela Cunha em maio deste ano. Por sua vez, Yasmin não assume um relacionamento desde que se separou de Gabriel Medina em 2022.