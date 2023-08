Devastada: drama da ex-mulher de MC Marcinho em velório comove fãs

Drama da ex-mulher de MC Marcinho em velório comove fãs; os dois tiveram um filho juntos

Ex-mulher de MC Marcinho, a também funkeira MC Cacau surgiu aos prantos no velório do cantor que reuniu amigos, familiares e fãs na manhã e tarde deste domingo, 27. Muito abalada, ela precisou ser consolada assim que chegou.

Além da ex-companheira, filhos do funkeiro apareceram na cerimônia, entre eles Marcelo e Marcelly. Famosos e admiradores, como a atriz Regina Casé, o cantor Buchecha e o ator Babu Santana, também se despediram do artista.

O cantor MC Marcinho morreu neste sábado. Muito querido pelos colegas, o artista tinha 45 anos e ficou por semanas em estado grave esperando um transplante cardíaco. Na última semana, ele foi retirado da fila após a piora de seu quadro clínico. No Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter os requisitos mínimos para conseguir passar pela cirurgia e receber o órgão.

Amizade sobreviveu após término

MC Cacau e MC Marcinho eram muito próximos, eles fizeram músicas como Porque Te Amo (1997) e Primeiro você me disse (2003). Eles se casaram e se tornaram pais de Márcio André, no entanto, o relacionamento não continuou e os cantores se separaram um ano após o nascimento do bebê. Hoje, MC Cacau tem 49 anos e é mãe de três filhos e avó de três netos. Ela seguiu a carreira musical e, no ano de 2021, participou da canção Cobaia de Deus, sucesso do rapper Filipe Ret. Em seu perfil do Instagram, em que conta com mais de 60 mil seguidores, ela fez uma homenagem ao ex-marido.

"Deus escolheu eu e você para falar de amor, para mostrar que entre um homem e uma mulher existe amor de verdade, sentimento, brigas, reconciliação, carinho, respeito e muito afeto", escreveu. "Eu e você sempre seremos Cacau e Marcinho."

FILHA PRESTA HOMENAGEM

A filha de MC Marcinho, Sara Paraíso, reconhecida como herdeira do funkeiro recentemente após um exame de DNA, passou mal após saber da morte do pai neste sábado, 26. Na rede social dela, um amigo compartilhou uma mensagem contando que ela precisou de atendimento, mas que está com boa saúde.

"Oi gente, Rafael aqui. O celular da Sara está comigo, ela não está falando, passou muito mal e trouxemos pro hospital. Agora ela está medicada, mas estável. Contamos com a compreensão de todos, quando ela estiver melhor vai responder vocês", avisou o colega dela.