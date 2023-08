Conheça MC Cacau: Ex-mulher de MC Marcinho, cantora foi inspiração para hit

MC Cacau compareceu ao velório de MC Marcinho neste domingo, 27, no Rio de Janeiro

Pioneira no funk brasileiro, a cantora MC Cacau compareceu ao velório de seu ex-marido, MC Marcinho, neste domingo, 27. A artista foi fotografada bastante abalada ao prestar as condolências para o cantor, que morreu neste sábado, 26, aos 45 anos.

Nascida em Salvador, na Bahia, Cláudia Mendes dos Santos começou sua carreira ainda jovem, quando ganhou um concurso de Rap aos 18 anos, em 1992. Não demorou muito para que ela ganhasse mais notoriedade, até que, em 1994, foi lançada pela Furacão 2000 como MC Cacau .

Em meados do mesmo ano, a artista começou seu relacionamento com MC Marcinho. Os dois fizeram bastante sucesso cantando letras românticas juntos, e a cantora se tornou a musa inspiradora para o sucesso Princesa, lançado pelo músico em 1998.

Juntos, eles fizeram músicas como Porque Te Amo (1997) e Primeiro você me disse (2003). Eles se casaram e se tornaram pais de Márcio André, no entanto, o relacionamento não continuou e os cantores se separaram um ano após o nascimento do bebê.

Hoje, MC Cacau tem 49 anos e é mãe de três filhos e avó de três netos. Ela seguiu a carreira musical e, no ano de 2021, participou da canção Cobaia de Deus, sucesso do rapper Filipe Ret. Em seu perfil do Instagram, em que conta com mais de 60 mil seguidores, ela fez uma homenagem ao ex-marido.

"Deus escolheu eu e você para falar de amor, para mostrar que entre um homem e uma mulher existe amor de verdade, sentimento, brigas, reconciliação, carinho, respeito e muito afeto", escreveu. "Eu e você sempre seremos Cacau e Marcinho."

