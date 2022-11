Ex-namorada de Gal Costa, Marina Lima lamenta morte da cantora: ''Foi um golpe a partida da Gal!"

Ex-namorada de Gal Costa, Marina Lima lamentou a morte da cantora na rede social com muita emoção

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 15h02

A ex-namorada de Gal Costa, Marina Lima, lamentou a morte da cantora com um texto emocionante, em sua rede social, na manhã desta quinta-feira, 10. Usando uma foto de um céu com algumas estrelas e um coração, ela escreveu uma declaração cheia de amor que comeveu à todos.

Na legenda, ela escreveu: "Nem sei dimensionar a importância da Gal na minha escolha profissional. Aos 12 anos, recém-chegada dos EUA, quando a vi no programa do Chacrinha, guitarra em punho, cabelos enrolados, diferente de tudo que conhecia daqui, descobri que poderia haver um lugar para mim e a minha musicalidade no Brasil", iníciou ela.

Por fim, Marina disse: "Meu tio, Romulo Almeida, um baiano apaixonado por tudo da sua terra, então me levou para assistir ao show dela com Tom Zé, no teatro de Bolso no Leblon. E a partir dai, o meu Brasil mudou. Foi um golpe a partida da Gal. Mas o seu legado é imortal. Que a sua voz ressoe em todas as dimensões", finalizou.

Vele lembrar que Gal Costa nunca foi oficialmente casada..

