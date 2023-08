Ex-Fazenda Raissa Barbosa agradece Jojo Todynho por ajuda: ''Obrigada por se fazer presente''

Com Síndrome de Borderline, ex-Fazenda Raissa Barbosa diz que não consegue parar de chorar e recebe ajuda da amiga Jojo Todynho

A ex-Fazenda Raissa Barbosa reapareceu nas redes sociais na noite de segunda-feira, 14, após ficar um tempo longe. Ela pediu para que os amigos e fãs parassem de mandar mensagens.

Nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital, que tem Síndrome de Borderline, ainda contou que está tendo crises de choros. "Eu tô bem, eu tô viva. Parem de me ligar e mandar mensagem. Eu não quero falar com ninguém. Eu só quero ficar sozinha. Não se preocupem comigo, eu já superei coisas piores", começou escrevendo.

"Acordei e sai pra ir em uma amiga, pedi pizza e ficamos conversando a noite inteira. Hoje de novo chorei até dormir, acordei agora e já tô chorando de novo", disse ainda.

Na sequência, Raissa mostrou que recebeu uma ligação da amiga Jojo Todynho. "Acabei de falar com a Jojo por telefone, a gente conversou e oramos. Muito obrigada por sempre se fazer presente na minha vida, minha amiga, eu te amo. Vou seguir seus conselhos, tomar banho, louvor e oração até dormir e desligar o cel, amanhã é outro dia".

Recentemente, a ex-Fazenda contou que sua própria mãe teria jogado em sua cara que seu ex-namorado terminou o relacionamento por conta de sua Borderline. Ela tem a síndrome desde a infância, mas os sintomas se intensificaram na vida adulta.

Após ver história de Larissa Manoela, Jojo Todynho fala de sua mãe

A entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico no domingo, 13, repercutiu até no mundo dos famosos. A cantora Jojo Todynho ao ver o depoimento da ex-global sobre os pais e seus bens, resolveu fazer um desabafo, revelando alguns detalhes da relação conturbada que tem com a mãe biológica, a qual não quer mais nem o sobrenome e está na justiça tentando retirá-lo.

Ao ver a atriz revelando o motivo de abrir mão de seu patrimônio, a funkeira logo identificou semelhanças das mães. "A mãe da Larissa Manoela tá boa pra dar a mão pra minha mãe, porque ela dizia que nunca me pediu nada, mas graças a deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho, eu prefiro pagar meu preço com deus e eu quero distância", disparou.