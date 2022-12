Ex-A Fazenda Fábio Arruda revela que foi assaltado em São Paulo

Fábio Arruda, que participou de A Fazenda, desabafou após ser vítima de um assalto: 'Por um homem armado'

O consultor de etiqueta e ex-A FazendaFábio Arruda preocupou os fãs ao revelar que foi assaltado em São Paulo na sexta-feira, 23. Nas redes sociais, ele desabafou sobre o ocorrido e relembrou o seu momento de tensão ao fugir do criminoso.

“Preferia postar algo festivo, alegre, mas a minha verdade de hoje foi essa. Fui assaltado por um homem armado na Rua Bela Cintra em plena luz do meio dia. Corri e, ao gritar por socorro, mais e mais pessoas foram fazendo coro, junto com susto e indignação. Um funcionário de um estabelecimento saiu correndo atrás e pegaram o elemento na Rua Oscar Freire”, disse ele.

Então, Arruda desabafou sobre a falta de segurança. “As pessoas estão cansadas, irritadas com a falta de segurança. Os comerciantes querem poder trabalhar e os cidadãos, pagantes de impostos, querem poder andar em paz pelas ruas. A polícia, sou fã e agradeço sempre, chegou quase que imediatamente e agiu impecavelmente, tirando os irados de perto do bandido e prestando socorro a ele. Os policiais me perguntaram se eu iria até a delegacia formalizar o B.O., o que fiz prontamente”, declarou.

Por fim, ele contou o que descobriu na delegacia. “Na delegacia, ao levantarem a ficha deste indivíduo, constataram que ele saiu da cadeia hoje de manhã, saidinha de Natal. O que é isso? Quantos serão que vão fazer como o que me assaltou, que saiu correndo para praticar crimes? É algo totalente fora de propósito. Muito triste nossa realidade”, afirmou.

Assista ao vídeo com o desabafo de Fábio Arruda: